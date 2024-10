Pielle, altra importante vittoria: tre successi su tre fin qui, ko anche Chiusi

Livorno, 6 ottobre 2024 – Doveva essere l’avversaria più forte delle tre finora incontrate dai ragazzi di coach Federico Campanella, ma una prestazione eccellente di squadra ha trasformato quello che poteva essere un match complicato in una serata tranquilla, il tabellone finale recita 87-67.

La Pielle mette le cose in chiaro fin dalla palla a due e Chiusi non riesce mai ad entrare in partita al PalaMacchia. Difesa ad alta intensità e fluidità nella circolazione palla per liberare i tiratori, questa la ricetta dei biancoblu per la miglior prestazione stagionale, che mantiene la Pielle in testa al campionato a punteggio pieno.

Coach Campanella conferma il quintetto di Piombino, partendo con Bonacini, Del Testa, Campori, Donzelli e Vedovato, ottenendo una partenza di grande intensità e qualità offensiva e difensiva, infatti dopo il 2-2 dei primissimi istanti di partita i biancoblu prendono il controllo delle operazioni e sfruttando le iniziative del solito Bonacini e di Donzelli scappano subito.

Il discreto 3/8 dei labronici contro lo 0/4 dei senesi crea il distacco e dopo il primo quarto il risultato è 26-14. Il secondo quarto segue il copione del primo, infatti dopo un avvio sprint di Chiusi che torna a -7 la Pielle torna a macinare gioco e grazie ad un ispiratissimo Del Testa (11 punti all’intervallo con il 50% da 3) allontana ulteriormente la squadra di coach Zanco.

A metà partita il risultato recita 46-29 per i padroni di casa, che grazie ad un 16/26 dal campo distacca una Chiusi da solo 11/29. Nei terzi dieci minuti la Pielle continua a gestire il vantaggio e Del Testa e compagni continuano a bruciare la retina da 3. Ad un minuto dalla fine del quarto i labronici toccano il massimo vantaggio sul +24 e chiudono il terzo parziale in vantaggio di 22 punti sul 70-48.

L’ultimo tempino è una pura formalità, le due squadre si scambiano canestri e alla fine si tratterà dell’unico parziale a favore della San Giobbe (17-19) che con un sussulto di orgoglio ha evitato un passivo peggiore.

Una prestazione ottima dei ragazzi di Campanella che sono riusciti a contenere benissimo quelle che sono le principali bocche da fuoco di Chiusi, con Renzi tenuto a soli 6 punti e l’italoargentino Rasio a 8.

Unici dei biancorossi a ben figurare sono il playmaker Raffaelli con 12 punti (5/8 dal campo) e Sacchettini, top scorer con 16 punti.

Tra i biancoblu da sottolineare la prestazione di Maurizio Del Testa autore di 16 punti con quattro triple e +24 di plus/minus, molto bene anche il capitano Campori e Paesano, entrambi con 14 punti. Una vittoria netta e la sensazione di aver visto la «vera» Pielle, con una squadra così i tifosi piellini sono autorizzati a sognare.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - Umana San Giobbe Chiusi 87-67 (26-14, 20-15, 24-19, 17-19)

Toscana Legno Pielle Livorno: Maurizio Del testa 16 (1/1, 4/9), Luca Campori 14 (4/5, 1/3), Alessandro Paesano 14 (7/10, 0/0), Janko Cepic 12 (3/4, 1/2), Daniel Donzelli 8 (1/1, 2/4), Davide Bonacini 7 (3/4, 0/1), Ennio Leonzio 6 (0/1, 1/3), Jacopo Vedovato 5 (2/2, 0/0), Mattia Venucci 5 (0/0, 1/3), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Daniel Donzelli 6) - Assist: 19 (Mattia Venucci 6)

Umana San Giobbe Chiusi: Michael Sacchettini 16 (7/9, 0/0), Lorenzo Raffaelli 12 (5/7, 0/1), Martino Criconia 11 (1/1, 2/2), Lisandro Rasio 8 (2/4, 1/2), Alessandro Ceparano 6 (3/5, 0/3), Andrea Renzi 6 (2/7, 0/4), Alessandro Chapelli 2 (1/1, 0/2), Marco Ius 2 (1/1, 0/2), Lorenzo Baldi 2 (1/2, 0/3), Francesco Gravaghi 2 (1/2, 0/2), Samuele Longetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Lisandro Rasio 7) - Assist: 19 (Lisandro Rasio 7)