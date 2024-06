Calcio, la nuova Us Livorno: Bicchierai nuovo ds, Paolo Indiani allenatore. L’annuncio

Livorno, 6 giugno 2024 – Egidio Bicchierai nuovo direttore sportivo dell’Us Livorno. Paolo Indiani nuovo allenatore. Il presidente amaranto Joel Esciua fa un doppio annuncio in conferenza stampa presentando la prossima stagione. C’è bisogno di correre, il calcio non aspetta e le altre compagini di D si stanno attrezzando.

Gli amaranto mettono sul tavolo due nomi di peso, due lussi per la categoria. Dopo un’annata che non è finita come tutti volevano adesso la società vuole rialzare la testa. Serve, e questo Esciua lo ha ben chiaro, uscire il prima possibile da questa categoria ed entrare nel professionismo. Non sarà semplice, ci saranno piazze agguerrite, ma i nomi sono di tutto rispetto.

"Stiamo parlando di due nomi importanti per la D – dice Esciua – Egidio Bicchierai ha vinto cinque campionato in questa categoria. Con Paolo Indiani avevamo avuto un contatto lo scorso anno ma poi le nostre strade non si erano incontrate. Adesso tutto questo è stato possibile e siamo contenti di legarci a Indiani”. Un allenatore di comprovata esperienza, che arriva da due anni con l’Arezzo, una piazza importante e molto esigente.