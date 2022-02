Livorno: centrocampo a 3 Luci, Marinai e Apolloni

Tra certezze e dubbi, cambi di modulo e pedine fondamentali. Il mister Francesco Buglio propone alcune novità interessanti per la sfida tra US Livorno e Armando Picchi, in programma alle 14.30. La stracittadina vedrà gli amaranto con in campo nello stadio di casa per la prima volta nel 2022 e vuole regalare ai suoi tifosi una bella e convincente vittoria. Su una cosa l’allenatore è certo: "In campo andrà chi mi ha fatto vedere impegno e sacrificio durante la settimana – ha detto – Il nome dietro la maglia non esiste più. C’è solo l’impegno e la determinazione". Ecco quindi che gli undici titolari saranno i più meritevoli, coloro che hanno sudato anche nei sette giorni precedenti al match per partire dal primo minuto. Torneranno a disposizione Gargiulo e Gelsi, di rientro dalla squalifica, e Ghinassi. In porta confermatissimo Luca Mazzoni con la classica difesa a quattro composta da Franzoni, Giampà, Russo e Giuliani. Probabile un cambio nel modulo con il passaggio a un centrocampo a tre con più quantità. Intoccabile Andrea Luci, con lui Marinai e Apolloni. È proprio sul classe 2000 che Buglio ha speso parole positive: "Ci ho parlato e gli ho detto che adesso il posto deve meritarselo, non è più intoccabile. In settimana però ha messo il motore a girare, si è comportato benissimo". Nel 4-3-1-2 dell’US Livorno ci sarà poi un serrato ballottaggio tra Frati e Bellazzini per la trequarti mentre in attacco ecco la coppia formata da Vantaggiato e Ferretti. Pronto a entrare a gara in corso Torromino e gli esterni Pecchia, Petronelli e Durante. Probabili formazioni: Us Livorno (4-3-1-2): Mazzoni; Giuliani, Giampà, Russo, Franzoni; Luci, Apolloni, Marinai; Frati; Vantaggiato, Ferretti. All. Buglio A.Picchi (4-3-3): Malasoma; Bani, Borboryo, Petri, Del Bravo; Quilici, D’Angelo, Bardini; Neri, Campo, Testa. All. Sena ...