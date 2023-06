Livorno: Favarin nuovo allenatore, Pinzani direttore sportivo. Gli annunci di Esciua

Livorno, 19 giugno 2023 – Il patròn del Livorno, Joel Esciua, presidente in pectore della società amaranto, ha annunciato nel corso di una rapida conferenza stampa le novità per la prossima stagione. Vediamole rapidamente.

Gli annunci

L’allenatore della prima squadra sarà Giancarlo Favarin, uomo di grande esperienza nei campionati di Serie D e Serie C. Ha vinto cinque campionati in D, ha vinto la panchina d’oro con la Lucchese in C nel 2011 ed è stato caldeggiato anche da Silvio Baldini. Favarin oltretutto aveva vestito la maglia del Livorno da giocatore.

Le foto

Il direttore sportivo sarà Raffaele Pinzani: un ritorno, visto che già rivestì la carica quando in Livorno, due anni fa, affrontò e vince il campionato di Eccellenza.

Un altro ritorno in amaranto è quello di Luca Mazzoni, che sarà l’allenatore dei portieri. E un altro ancora è quello di Alessandro Doga, che tornerà a essere responsabile del settore giovanile.

Matteo Putrignano da team manager diventerà dirigente addetto agli arbitri.

Niente più Protti

Niente da fare per Igor Protti. Esciua, che lo stima moltissimo, ha annunciato che l’ex “Numero 10” non farà più parte della famiglia amaranto. “E’ uomo onesto, un uomo per bene che vuole il bene del Livorno – ha detto Esciua – e io ho fatto di tutto perché rimanesse con noi. Nella sua visione, che io capisco, non è un direttore sportivo e quello in Serie D è un ruolo un po’ diverso rispetto a quello delle categorie superiori. La mia fiducia c’era ed era assoluta. Igor non ha accettato. Lui non si è mai sentito un direttore sportivo”.