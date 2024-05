La Pielle in rimonta stende l’Andrea Costa Imola: 79-69

Livorno, 5 maggio 2024 - La Pielle risorge dalle ceneri del derby perso nettamente contro la Libertas, e vince, pur soffrendo, gara1 dei quarti di finale dei playoff per l’A2. Andrea Costa Imola è costretta a cedere il passo, uscita sconfitta dal PalaMacchia. Una vittoria contro Imola, ma soprattutto contro se stessa. Perché la Caffè Toscano ha voluto complicarsi maledettamente la vita nei primi due quarti di gioco, con un tremendo 20% dal campo e un 0/17 da tre impetuoso. Poi un terzo quarto tracotante, un parziale spacca fiato di 12-3 in tre minuti, a ribaltare l’inerzia della partita. Fino al trionfo finale, per la gioia dei 3mila sui gradoni di via Allende. Martedì sera si torna in campo per gara-2 e Imola già preannuncia vendetta.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani).

IM: Corcelli, Drocker, Aukstikalnis, Ranuzzi, Crespi (all. Di Paolantonio).

1QT (12-19)

E’ Andrea Costa a sbloccare il match, dopo due minuti di polveri bagnate (0-2). Crespi spadroneggia in area facendo valere i centimetri in più rispetto a Diouf in accoppiamento (0-4). Aukstikalnis scarica su Drocker che non sbaglia dal perimetro. L’ex PL piazza la prima tripla di serata. Avvio in salita per la Pielle, con Cardani che chiama il primo time out al quinto (0-7). In uscita perde palla a metà campo la PL e Imola ne approfitta per un contropiede letale (0-9). Finalmente la Pielle si sblocca con Laganà entrato nel primo giro di rotazioni (2-9). Ma Aukstikalnis non perdona dall’arco con la tripla del 4-12. Drocker continua a sparare da tre e porta i suoi sul +9 al settimo (6-15). Fondamentali i due punti di Diouf in chiusura di quarto per non far scappare via gli ospiti (12-19).

2QT (22-32)

Segna e prova a prendere coraggio e ritmo la Pielle in apertura di secondo quarto. Con Diouf dal pitturato arrivano due punti preziosi (14-19). Ma capitan Corcelli per Imola viene battezzato dalla difesa ma punisce dal perimetro (14-22). Drocker penetra e fa malissimo alla difesa Pielle con un floater mortifero: Imola sul +10 (16-26). Cardani è costretto a spendere il secondo time out di serata al 14esimo. Con grande fatica la Pielle trova la via del canestro, date le disastrose percentuali da tre punti sin qui, solo grazie a Pagani col tap-in dopo il rimbalzo (18-26). Drocker sembra ispiratissimo stasera e caccia un’altra tripla, quella del +11 (18-29). Chiarini fallisce l’ennesima tripla, Loschi a rimbalzo appoggia al ferro la palla del 20-30. Squadre all’intervallo lungo 22-32.

3QT (51-56)

Segna subito la Pielle alla ripresa del gioco, Pagani prima Chiarini poi rilanciano la squadra di Cardani (26-32). Ma Aukstikalnis imbecca una tripla clamorosa (26-35). Chiarini si è svegliato, ruba palla a metà campo e punisce la difesa sguarnita di Imola (28-35). Arriva il momento della prima tripla, quella della liberazione e per la Pielle con Chiarini, l’uomo più atteso (31-35). Dai, lo possiamo dire, è tornata la Pielle: tripla di capitan Campori in contropiede, piedi a posto, che vale il -1 (34-35), e un 12-3 di parziale che fa malissimo a Imola, costretta con coach Di Paolantonio a chiamare il time out. In uscita, Andrea Costa è esiziale dal perimetro e si porta sul 34-38. Corcelli però prova a spegnere sul nascere l’onda della remuntada PL, con la tripla del +5 (36-41). Ancora Chiarini, da tre, al 27esimo (41-45). Canestrone di Ranuzzi che con uno spin non lascia scampo alla marcatura di Diouf (46-49). Clamorosa tripla del lituano di Imola, nonostante le mani in faccia, che gela la PL al 29’ 46-52. Aukstikalnis si ripete subito dopo, con un’altra tripla stavolta in arretramento e sbilanciato complice l’ottima difesa di Lo Biondo. Pielle che ripiomba a -9 (46-55). Sulla sirena però ci pensa Federico Loschi, nel momento più duro, con una perla dal perimetro che spedisce la Pielle al quarto quarto sotto di 5 (51-56).

4QT (79-69)

Svantaggio che si riduce a un singolo possesso dopo la magia sotto canestro del play Rubbini alla ripresa del gioco (53-56). Lo stesso Rubbini si ripete un giro d’orologio dopo, adesso la PL spinge e si porta sul -1 (55-56). La remuntada è completa al 33esimo, con la tripla dell’airone Lo Biondo (58-56). Il PalaMacchia esplode. Ancor di più dopo lo scaldabagno di Loschi con l’aiuto del ferro (63-57). Laganà si aggiunge alla festa, adesso la PL è avanti di 7 (66-59), dopo la tripla dall’angolo. Imola non molla e con Ranuzzi va a segno dal mid range (66-61). Titoli di coda che scorrono dopo la schiacciata devastante di Pagani che piega il canestro (72-61). Entrati nel minuto 29, Rubbini piazza la tripla, anche per lui della liberazione, che vale prima il +10 (76-66), poi il +13 (79-66). Punteggio finale 79-69. La Pielle si aggiudica gara-1.

di Francesco Ingardia