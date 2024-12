Us Livorno-Guidonia, 2-3: amaranto out dalla Coppa Italia

Livorno 18 dicembre 2024 – Esce dalla Coppa Italia l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Guidonia perde per 2-3. Gli amaranto, sotto nel primo tempo per la rete di Icardi, non riescono a ingranare e subiscono immediatamente la rete del raddoppio con Maurizi.

Russo a un quarto d’ora dalla fine accorcia le distanze, ma immediatamente Maurizi cala il tris. Inutile la rete a tempo scaduto di Siniega. Turnover confermato per mister Paolo Indiani che nel suo 3-4-2-1 schiera Nicolae Danko Ciobanu in porta, con Andrea Fancelli, Giacomo Risaliti e Giacomo Siniega nel braccetto difensivo.

A centrocampo, sugli esterni, Mattia Parente e Alberto Arcuri con Edoardo Bonassi e capitan Andrea Luci in mezzo al campo. Sulla trequarti torna titolare Moussa Seck Ndoye insieme a Frati con Federico Dionisi come unica punta. Partita equilibrata fino alla mezz’ora con entrambe le squadre che faticano a prevaricare e trovare i varchi giusti.

Da una parte Tounkara impensierisce Ciobanu mentre Ndoye prova a farsi spazio nell’area avversaria. Al 42esimo gli ospiti passano in vantaggio con una ripartenza velocissima che trova in Icardi il colpo vincente. Proprio allo scadere la squadra di Indiani ha sui piedi la palla del pareggio con Dionisi che centra la traversa e Frati che, sulla corta ribattuta, colpisce in pieno la difesa del Guidonia.

Secondo tempo che riparte con il raddoppio degli ospiti che, complice una difesa malposizionata, permette a Stefanelli di regalare l’uno contro uno vincente a Maurizi. La doppia rete di svantaggio penalizza gli amaranto che assumono un atteggiamento super offensivo che comporta le ripartenze molto pericolose degli avversari. A un quarto d’ora dalla fine, al 75esimo, il neo entrato Federico Russo accorcia le distanze da dentro l’area, ma neanche il tempo di battere che dopo soli due minuti il Guidonia trova la terza rete con la doppietta di Maurizi.

Con la sconfitta alle porte sale anche il nervosismo e il Livorno si ritrova in dieci per l’espulsione di Dionisi. A tempo praticamente scaduto Siniega, in acrobazia, trova il 2-3 che rende meno amaro il risultato ma la partita termina pochi minuti dopo con il Livorno che esce dunque la Coppa Italia.

Una sconfitta pesante, ma indolore, che dovrà essere resettata a partire da questa domenica, 22 dicembre, quando gli amaranto sfideranno alle 16 il Figline in una giornata di campionato che si prospetta fondamentale per le sorti di questa stagione. Il tabellino

Us Livorno-Guidonia 2-3 US Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Fancelli (68' Regoli), Risaliti, Siniega; Parente (84' Niccolai), Luci (68' Rossetti), Bonassi (57' Hamlili), Arcuri; Frati, Ndoye (57' Russo); Dionisi. A disposizione: Tani, Vallini, Brenna, D'Ancona, Niccolai, Rossetti. All. Indiani Guidonia (3-5-2): Guerrieri; Giordani, Musso, Stefanelli; Vagnoni, Cristini (46' Sfanò), Icardi (57' Succi), Spinosa, Rossi (67' Maccari); Maurizi (78' Guerriero), Tounkara (62' El Bakhtaoui). A disposizione: Mastrangelo, Calì, Pompilio, Chiappini. All. D'Antoni Arbitro: Menozzi di Treviso Marcatori: 42' Icardi, 47' Maurizi, 75' Russo, 77' Maurizi, 92' Siniega Note: angoli 8-2; ammoniti Fancelli, Giordani; espulso Dionisi; recupero 1'e 5’