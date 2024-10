Us Livorno-Montevarchi 4-1, le pagelle: Risaliti top per la categoria. Brenna in netta crescita

Livorno, 23 ottobre 2024 – Ecco le pagelle del Livorno nella sfida contro il Montevarchi.

Tani 6: Tra i pali dimostra sicurezza, soprattutto nel primo tempo. Spettatore non pagante nel secondo tempo, non può fare niente sulla punizione di Borgia. Siniega 6.5: Aveva già dato buone impressioni a gara in corso che conferma anche dal primo minuto. Si divora anche la prima rete in amaranto da pochi passi. (Dall’82 Luci sv) Risaliti 7: Svetta su tutti con un colpo di testa vincente che regala il vantaggio al Livorno in un momento delicatissimo della partita. Per il resto è un muro invalicabile, top player per la categoria. (Dal 65’ Fancelli 6: Finalmente si rivede anche lui con la maglia amaranto addosso. Può offrire tante soluzioni, considerando che è sempre un under). Brenna 6.5: Assoluta gestione degli attaccanti avversari. In netta crescita rispetto alle prime uscite, l’intesa con il compagno di reparto sembra essere un filo sempre più indissolubile. Calvosa 6: Partita sufficiente, attento in fase difensiva anche in avvio di gara quando il Montevarchi ha provato a sorprendere la squadra. (Dal 68’ Parente 6: Forze fresche per assicurarsi la vittoria). Currarino 6: Si mette in mediana e dispensa qualità, aumenta i giri con il passare dei minuti. (Dal 62’ Hamlili 6.5: Neanche il tempo di mettere i piedi in campo che serve l’assist per il poker amaranto). Bellini 7.5: Rete meritata e che lo ripaga di quanto di buono fatto in questa prima fase di campionato. Non si ferma un minuto, ha sette polmoni. Capparella 6.5: Lo zampino però sulle principali azioni di gioco riesce sempre a metterlo. Pericolo costante. Marinari 6: Intraprendente, non molla fino all’ultimo minuto nonostante il risultato già definito. Sempre più importante nelle gerarchie di Indiani. Regoli 7: Finalmente si sblocca anche lui con il primo sigillo in partite ufficiali, peraltro di pregevole fattura. Che sia di buon auspicio per il futuro. Malva 5.5: Non è al meglio e si vede, giocare di più lo aiuterà a mettere minuti nelle gambe e crescere di condizione fisica. Le qualità per fare bene ci sono tutte. (Dal 56’ Dionisi 7: Oramai ha abituato i suoi tifosi nella maniera migliore possibile. Entra e segna. E fanno cinque in campionato).