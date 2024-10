Livorno-Montevarchi 4-1, amaranto travolgenti nel turno infrasettimanale

Livorno, 23 ottobre 2024 – È un Livorno schiacciasassi quello visto nel turno infrasettimanale contro il Montevarchi. Allo stadio Armando Picchi gli amaranto travolgono gli ospiti per 4-1 mettendo in luce una prova dominante e senza correre pericoli importanti.

A timbrare il cartellino, questa volta, sono Risaliti, autore della prima rete nell’unico vero momento di difficoltà della squadra, seguito da Bellini, Regoli, alla prima rete ufficiale, e il solito Dionisi che arriva così a quota cinque gol in campionato.

Ampio turnover per il tecnico Paolo Indiani che ripropone tra i pali Filippo Tani seguito dall’esordio dal primo minuto di Giacomo Siniega e Alessandro Calvosa sugli esterni, al centro invece confermati Duccio Brenna e Giacomo Risaliti. A centrocampo insieme a Filippo Bellini riposa Zaccaria Hamlili, al suo posto Michele Currarino.

Sulla trequarti torna Riccardo Capparella insieme a Jacopo Marinari e Vieri Regoli mentre in attacco Alessandro Malva. Tantissimo equilibrio tra le due squadre con la prima occasione che arriva da parte degli ospiti con Zhupa che calcia di destro un pallone che sfiora il palo. Rispondono subito gli amaranto con un diagonale di Marinari, anch’esso fuori non di molto. Gli ospiti sono però più pericolosi e al quarto d’ora di gioco sfiorano il vantaggio ancora con Zhupa, benissimo nell’avvio di gara.

La pressione degli ospiti però sveglia gli amaranto che, alla mezz’ora, passano in vantaggio con Risalti che, sugli sviluppi di un corner, insacca di testa. La rete dell’uno a zero galvanizza i padroni di casa che, dopo soli cinque minuti, trovano anche il raddoppio con un tiro di Bellini che, complice una deviazione, beffa Conti.

Montevarchi che prova a reagire con Castagni, ma Tani è attento e blocca il pallone su un tentativo debole. La ripresa riparte con il terzo squillo dell’Unione Sportiva Livorno 1915 a opera di Vieri Regoli che, dal limite dell’area, lascia partire un destro preciso.

Nonostante i ritmi bassi dopo il 3-0 il Livorno non si accontenta e punge per la quarta volta con il neo entrato Federico Dionisi che, dopo aver ricevuto il pallone da Hamlili, sigla il suo quinto gol stagionale. Nonostante le quattro reti di scarto però il Montevarchi non si arrende e riesce a rendere il risultato meno amaro al minuto 76 con Borgia che disegna una punizione perfetta imparabile per Tani.

Gli ultimi minuti della partita vedono il Livorno sfiorare il pokerissimo con Regoli il cui tiro però finisce alto sopra la traversa. La partita finisce tra gli applausi dell’Armando Picchi con il Livorno che continua a vincere e dare segnali di prepotenza a tutto il campionato.

La squadra infatti gira bene anche con quelle che teoricamente dovrebbero essere le seconde linee, ma che in realtà si confermano all’altezza del campionato e in grado di segnare quattro reti a una squadra in salute e motivata. Amaranto che scenderanno in campo domenica 27 ottobre in trasferta contro l’Orvietana.

Il tabellino

Livorno-Montevarchi 4-1 US Livorno (4-2-3-1): Tani; Siniega (82' Luci), Brenna, Risaliti (65' Fancelli), Calvosa (68' Parente); Bellini, Currarino (62' Hamlili); Marinari, Capparella, Regoli; Malva (56' Dionisi). A disposizione: Cardelli, Frati, Islam, Russo. All. Indiani Montevarchi (4-3-3): Conti; Sturli, Franco (65' Ficini), Martinelli (64' Artini), Ciofi; Sesti, Picchi, Casagni (53' Boncompagni); Zhupa, Carcani (77' Priore), Orlandi (73' Borgia). A disposizione: Testoni, Rufini, Saltalamacchia, D'Alessandro. All. Lelli Arbitro: Dania di Milano Reti: 31' Risaliti, 36' Bellini, 46' Regoli, 63' Dionisi, 76' Borgia Note: angoli 5-2; ammoniti Carcani, Risaliti, Martinelli, Calvosa, Artini; recupero 3'+5'