Basket Serie A2, Libertas sconfitta nella sfida a Orzinuovi. Finisce 87-68

Orzinuovi, 15 dicembre 2024 – La Libertas Livorno cade ad Orzinuovi per 87-68 e non riesce a dare continuità al successo ottenuto domenica scorsa al PalaMacchia contro Udine. Gli amaranto restano in partita solo nel primo quarto, chiuso in vantaggio di un punto (24-25), prima di subire un parziale di 8-0 che indirizza la partita.

I ragazzi di Andreazza riescono a tornare a -3, ma un nuovo parziale dei lombardi li fa chiudere a metà gara sul 51-38.

Nel secondo tempo la Libertas ha un sussulto di orgoglio solo ad inizio quarto quarto quando riescono ad arrivare al -12, ma non sono mai veramente pericolosi per Orzinuovi che chiude in tranquillità avanti di 9 punti. Tanti problemi in casa Libertas questa sera, come Fantoni gravato di quattro falli ad inizio terzo quarto, Filloy in difficoltà e un pessimo 5/30 dalla lunga distanza.

Tra gli amaranto bene Banks con 23 punti, con solo Hooker (12) e Buca (10) in doppia cifra insieme a lui. Tra i lombardi prova maiuscola di Jarvis Williams, autore di 30 punti, accompagnato dai 19 di Pepe e dai 17 del neoacquisto Jazz Johnson.

Il tabellino

Gruppo Mascio Orzinuovi - Libertas Livorno 1947 87-68 (24-25, 27-13, 14-11, 22-19).

Gruppo Mascio Orzinuovi: Jarvis Williams 30 (10/12, 2/5), Simone Pepe 19 (2/2, 2/7), Jazz Johnson 17 (6/11, 1/7), Luca Vencato 8 (1/5, 2/3), Tommaso Guariglia 7 (3/7, 0/1), Samuele Moretti 6 (2/3, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/1), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/1), Matteo Bogliardi 0 (0/0, 0/1), Andrea Loro 0 (0/0, 0/1), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 19 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Jarvis Williams 11) - Assist: 27 (Jazz Johnson 9).

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 23 (5/10, 1/7), Quinton Hooker 12 (3/7, 2/3), Dorin Buca 10 (3/3, 0/0), Tommaso Fantoni 9 (4/4, 0/0), Gregorio Allinei 8 (0/2, 2/8), Luca Tozzi 4 (2/5, 0/3), Francesco Fratto 2 (1/1, 0/1), Ariel Filloy 0 (0/1, 0/5), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/3), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 26 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Luca Tozzi 8) - Assist: 18 (Adrian Banks, Quinton Hooker 5).