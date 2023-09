Livorno, la Pielle ricevuta dal sindaco: la Supercoppa a Palazzo Civico

Livorno, 28 settembre 2023 - Ricevimento in grande stile per la Caffè Toscano Pielle Livorno a Palazzo Civico. La società del presidente Francesco Farneti è stata infatti ricevuta nella Sala Cerimonie del Comune questo giovedì, 28 settembre 2023, dopo la conquista di pochi giorni fa da parte dei biancoblú della Supercoppa Nazionale di B, alle Final Four di Montecatini Presenti per la Pielle squadra, staff tecnico, dirigenti e il presidente Farneti; Gianni Giannone per il Coni e in rappresentanza della Fip.

Per celebrare la conquista del trofeo il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha consegnato una pergamena come ricordo alla società.

In cambio, la PL ha omaggiato il sindaco con la maglietta celebrativa del trofeo vinto, attualmente in vendita nello store Pielle a due passi da Piazza Grande.

«Quello di oggi è uno di quei passaggi indubbiamente gradevoli, attesi - le parole del sindaco Salvetti -. Da 4 anni a questa parte come amministrazione abbiamo ospitato i protagonisti, singoli o squadre, di imprese sportive che inorgogliscono la città di Livorno. Già la Pielle fu ospite a Palazzo Civico per la promozione raggiunta. Se oggi fanno ritorno per celebrare un successo ancor più grande e prestigioso, è segno che in questi 4 anni sui sogni e sulle ambizioni si è lavorato parecchio. Questo è di fatto un momento storico è indubbiamente il trofeo principale che una squadra del basket livornese abbia ottenuto».

E’ intervenuto anche Gianni Giannone, per il Coni e come delegato Fip: «Il risultato ottenuto dalla Pielle è eccezionale, per niente scontato, e giunto in un momento particolare della società a fronte di un cambio dirigenziale. Come Coni e Fip dobbiamo dire grazie a tutti quelli che si sono messi in discussione per portare avanti qualcosa di importante».

Infine, ha preso parola il presidente PL Francesco Farneti: «L’impresa compiuta dai nostri ragazzi non ha precedenti a Livorno. Mai nessuna squadra in città a livello senior era stata in grado di vincere un trofeo nazionale. Se siamo qui oggi è dimostrazione di un successo non solo della Pielle ma dell’intero movimento cestistico della città. Per mezzo di questa vittoria si è parlato tantissimo di Livorno e dei livornesi: i nostri tifosi hanno dato una visibilità alla città enorme per la loro bellezza sugli spalti, grazie anche ai loro cori e alle loro coreografie».

Farneti ha voluto lanciare un messaggio che proietta lo sguardo oltre allo sport in sé: «Ci sono dei valori ben precisi dietro alle vittorie e momenti di protagonismo; valori di una squadra che crede in se stessa, con ambizione e che vuole ottenere risultati importanti attraverso la dedizione, il sacrificio e l’impegno quotidiano. Lo spirito di sacrificio è per noi un valore di riferimento non solo nello sport, ma anche nella vita, perché nella vita il lavoro duro e faticoso paga sempre».