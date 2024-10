Pielle, è vittoria contro la Luiss Roma nel finale. La sofferenza, poi il successo

Roma, 20 ottobre 2024 – E’ vittoria per la Pielle a Roma nell’anticipo del girone B della Serie B. Finisce 57-65. La squadra di Campanella ha la meglio contro i capitolini mettendo in campo un ultimo quarto di grande livello, dopo una partita di sofferenza. Una vera battaglia sul parquet per i biancoblu. Pielle che resta agganciata al treno delle prime, con quattro partite vinte e due perse.

Il tabellino

Luiss Roma - Toscana Legno Pielle Livorno 57-65 (16-20, 15-8, 13-11, 13-26)

Luiss Roma: Valerio Cucci 19 (3/6, 0/2), Fabrizio Pugliatti 11 (5/9, 0/1), Riccardo Salvioni 8 (3/5, 0/1), Marco Pasqualin 7 (2/4, 1/4), Matteo Fallucca 3 (0/0, 1/5), Matteo Ferrara 3 (0/1, 0/0), Simone Rocchi 3 (0/1, 1/6), Nicholas Errica 2 (1/1, 0/1), Francesco Villa 1 (0/0, 0/1), Edoardo Bottelli 0 (0/1, 0/1), Matija Jovovic 0 (0/1, 0/0), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Riccardo Salvioni 12) - Assist: 7 (Matteo Ferrara 2).

Toscana Legno Pielle Livorno: Davide Bonacini 15 (3/7, 2/2), Ennio Leonzio 12 (2/5, 1/4), Mattia Venucci 11 (3/3, 1/5), Hristo Zahariev 10 (2/6, 2/3), Alessandro Paesano 6 (3/6, 0/2), Luca Campori 5 (0/2, 1/3), Jacopo Vedovato 3 (1/6, 0/0), Janko Cepic 2 (0/1, 0/1), Maurizio Del testa 1 (0/0, 0/1), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Jacopo Vedovato 9) - Assist: 9 (Davide Bonacini 5).