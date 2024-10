Pielle ko in casa: partita in costante equlibrio, poi Ravenna fugge via

Livorno, 13 ottobre 2024 – Doveva essere una partita dura e così è stato. Prima sconfitta stagionale per la Pielle contro Ravenna in una partita molto tirata e sempre in equilibrio, in cui solo un Flavio Gay surreale ha permesso ai romagnoli di creare un vantaggio che la Pielle non è riuscita a colmare.

Partita negativa dal punto di vista percentuale per i ragazzi di coach Campanella che chiudono con un brutto 22/58 totale dal campo e solo 8/24 da 3 punti. Molto meglio i giallo rossi che hanno con percentuali vicine al 50% (29/61) ed hanno messo a segno 11 triple.

Per i biancoblù solito apporto offensivo di Leonzio, autore di 15 punti con 5/11 da campo, dall'altro lato prestazione incredibile di Gay con 23 punti (7/11) e 4 assist per un 24 di valutazione totale.

Primo tempo che parte con parziale Ravenna (0-9) e controparziale Pielle (10-0), da quel momento regna l'equilibrio, con le squadre che si scambiano sorpassi, chiudendo il primo quarto sul 17-17 ed a metà gara con un singolo punto di vantaggio a favore degli ospiti (30-31).

L'inizio di terzo quarto fa ben sperare i tifosi piellini, con la squadra di Campanella che scappa sul +7, dando l'impressione di poter comandare fino al termine. Ravenna però reagisce da grande squadra e a fine terzo qurto torna a -1.

L'ultimo quarto è quello decisivo in negativo per i biancoblu, con Flavio Gay che segna 15 punti con canestri assurdi, creando un solco che la Pielle non riesce a colmare. Prima sconfitta stagionale per la Pielle, che deve riprendersi in fretta perché mercoledì è attesa dalla trasferta di Chieti.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - OraSì Ravenna 69-77 (17-17, 13-14, 20-18, 19-28).

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 15 (3/5, 2/6), Davide Bonacini 11 (3/10, 0/2), Daniel Donzelli 11 (0/2, 3/3), Maurizio Del testa 8 (0/1, 2/6), Alessandro Paesano 8 (3/6, 0/1), Janko Cepic 6 (2/3, 0/1), Mattia Venucci 5 (2/2, 0/3), Luca Campori 3 (0/2, 1/2), Jacopo Vedovato 2 (1/3, 0/0), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Alessandro Paesano 9) - Assist: 15 (Davide Bonacini 6).

OraSì Ravenna: Flavio Gay 23 (3/4, 4/7), Riccardo Crespi 16 (8/10, 0/1), Illya Tyrtyshnyk 10 (1/3, 2/2), Kevin Brigato 7 (2/4, 1/6), Federico Casoni 6 (0/0, 2/6), Alessandro Ferrari 5 (1/5, 1/4), Tommaso De gregori 5 (2/4, 0/0), Michele Munari 3 (0/0, 1/1), Gabriel Dron 2 (1/3, 0/1), Lorenzo Allegri 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 24 3 + 21 (Riccardo Crespi, Federico Casoni 6) - Assist: 15 (Gabriel Dron 5)