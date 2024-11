Pielle, la vittoria che scaccia tutti i fantasmi: messa ko San Severo, avanti con fiducia

Livorno, 10 novembre 2024 – Una vittoria necessaria per dimenticare la brutta figura nell’ultima al PalaMacchia e la Pielle l’ha ottenuta, battendo 67-51 San Severo. Una partita rimasta in bilico fino a metà secondo quarto, quando San Severo ha ottenuto il primo vantaggio della partita (22-23), da lì la squadra di coach Campanella ha messo le cose in chiaro e con un parziale di 18-7 ha chiuso a metà gara sul +10.

Il modo migliore per cancellare i brutti momenti di una settimana prima, quando la Virtus Roma aveva vinto al Palamacchia di oltre quaranta punti. Una prestazione che aveva innescato le contestazioni del tifo piellino.

Il secondo tempo è stato ben gestito dai biancoblu, capaci di salire a +20 e poi controllare la mini reazione dei pugliesi che, guidati da un eccellente Gherardini, sono tornati a -12 a fine terzo parziale. Il quarto quarto aperto dalla tripla del solito Bonacini è un clinic difensivo della Pielle, che subisce solo sette punti (anche se ne segna solo 13), bloccando i pochi giocatori pericolosi che San Severo schiera. Una vittoria contro un avversario di livello più basso, ma fondamentale dopo il doppio ko in tre giorni che aveva portato negatività intorno al gruppo di Campanella.

Oltre ad un Bonacini da 18 punti, da sottolineare la prima prova di livello in maglia Pielle di Vedovato, autore di 14 punti e 12 rimbalzi.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - Allianz Pazienza San Severo 67-51 (19-12, 21-18, 14-12, 13-9)

Toscana Legno Pielle Livorno: Davide Bonacini 18 (3/9, 3/3), Jacopo Vedovato 14 (6/7, 0/0), Daniel Donzelli 8 (2/5, 1/4), Alessandro Paesano 7 (3/4, 0/1), Ennio Leonzio 6 (0/4, 1/5), Luca Campori 6 (2/4, 0/1), Maurizio Del testa 5 (1/1, 1/3), Janko Cepic 2 (1/2, 0/1), Mattia Venucci 1 (0/1, 0/1), Pietro Simonetti 0 (0/0, 0/0), Gianluca Ramacciotti 0 (0/0, 0/0), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Jacopo Vedovato 12) - Assist: 17 (Davide Bonacini 5).

Allianz Pazienza San Severo: Matteo Gherardini 13 (4/8, 0/0), Ethan Igbanugo 10 (2/6, 2/6), Fabio Bugatti 9 (2/5, 1/2), Soma Abati toure 8 (3/5, 0/4), Niccolò Moffa 5 (1/5, 1/7), Niccolò Pellicano 2 (1/5, 0/1), Alleia ivan Mobio 2 (1/5, 0/0), Paolo Bandini 2 (1/4, 0/1), Carlo Cane 0 (0/1, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/1, 0/1) Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 40 15 + 25 (Matteo Gherardini 8) - Assist: 12 (Paolo Bandini 4).