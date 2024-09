Pielle, l’inizio è da applausi: battuta Sant’Antimo in una partita complicata

Livorno, 29 settembre 2024 – Una Pielle sugli scudi nella seconda metà di gara doma la PSA Sant'Antimo, chiudendo sul punteggio di 76-68. Una partita complicatissima per i ragazzi di Campanella, che dimostra come nessuna partita sia scontata in questa serie B di livello altissimo.

Nelson e Colussi mettono a ferro e fuoco la difesa dei biancoblu per metà gara, ma la solidità di squadra e il talento delle guardie pielline ribaltano la situazione dal terzo quarto.

Da mettere in evidenza le prestazioni di Leonzio e Venucci, autori rispettivamente di 20 e 18 punti, fondamentale anche oggi l'apporto di Bonacini, unico a tenere dritta la barra nel primo tempo e autore di 15 punti.

Spettacolare come sempre il tifo che ha sostenuto la squadra nei momenti difficili e l’ha spinta durante la fuga nel quarto decisivo. Una vittoria che inaugura al meglio il campionato della Pielle e mette in luce tutti i punti di forza della squadra di Campanella: difesa, spirito di squadra e il supporto sfrenato della tifoseria biancoblu.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - PSA Pallacanestro Sant'Antimo 76-68 (18-20, 15-20, 19-13, 24-15)

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 20 (3/6, 3/7), Mattia Venucci 18 (1/1, 4/6), Davide Bonacini 15 (4/6, 1/1), Maurizio Del testa 6 (0/0, 2/5), Luca Campori 5 (2/2, 0/1), Janko Cepic 4 (1/1, 0/2), Jacopo Vedovato 3 (0/3, 0/0), Alessandro Paesano 3 (1/2, 0/0), Daniel Donzelli 2 (1/4, 0/3), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 30 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Janko Cepic, Daniel Donzelli 7) - Assist: 14 (Mattia Venucci, Luca Campori, Daniel Donzelli 3)

PSA Pallacanestro Sant'Antimo: Marshall Nelson 15 (4/9, 2/5), Diego jordan Lucas 13 (2/7, 3/6), Andrea Colussa 11 (0/0, 3/8), Giovanni Lenti 11 (2/6, 0/0), Francesco Spinelli 7 (1/5, 1/5), Fatih Mehmedoviq 7 (2/3, 0/0), Gabriele Berra 4 (2/3, 0/3), Riccardo Rota 0 (0/1, 0/1), Pio Ruggiero 0 (0/1, 0/0), Francesco Stentardo 0 (0/0, 0/0), Carlo Spernanzoni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Giovanni Lenti, Fatih Mehmedoviq 7) - Assist: 14 (Marshall Nelson 6)