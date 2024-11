Livorno, è vittoria a Poggibonsi: altri tre punti d’oro nel cammino del campionato

Poggibonsi (Siena), 10 novembre 2024 – Torna da Poggibonsi con tre punti d’oro il Livorno che vince in provincia di Siena e consolida la sua posizione in classifica nel torneo. Mantenendosi saldo capoclassifica e tenendo i quattro punti di distanza tra sé e il Ghiviborgo, secondo, che ha vinto 3-0 in casa contro il Figline.

La vittoria di Poggibonsi scaccia un po’ anche i pensieri, dopo il pesante tonfo subito proprio contro il Ghiviborgo nell’ultimo turno. Un ko che aveva spezzato l’importante serie di vittorie consecutive.

Amaranto che impongono subito la loro legge nella sfida, andando in gol in apertura di partita, al 4 minuto, con Malva e poi raddoppiando al 24’ con Risaliti. Nel secondo tempo il Poggibonsi prova a proporsi per rimettere in carreggiata il match. Ma non basta il gol dell’1-2 di Vitiello, arrivato a dieci minuti dalla fine. A quel punto il Poggibonsi tenta l’arrembaggio senza riuscirci.

Il tabellino

Poggibonsi-Livorno 1-2

Poggibonsi (3-5-2): Pacini; El Dib, Borri, Fremura; Cecconi, Marcucci, Fracassini (61′ Massai), Mignani (75′ Salvadori), Valori (45′ Belli); Bellini, Vitiello. A disp. Baracco, Martucci, Tanganelli, Massai, Lepri, Castelli. All. Beoni.

Livorno (4-2-3-1): Cardelli; Arcuri, Risaliti, Brenna (70′ Borri), Parente; Bellini, Hamlili; Malva (70′ Russo), Capparella, Marinari (75′ D’Ancona); Dionisi (56′ Rossetti). A disp. Tani, Luci, Calvosa, Regoli. All. Indiani.

Reti: 4′ Malva (L), 24′ Risaliti (L), 80′ Vitiello (P).