San Donato Tavarnelle-Livorno, le pagelle

Livorno, 6 ottobre 2024 – Tani 6.5: Alla prima vera occasione della partita si apre come un portiere di hockey e compie un miracolo. Si ripete al novantesimo su Manfredi ipnotizzandolo da pochi passi. Decisivo.

D'Ancona 5: I principali pericoli del San Donato arrivano sempre dalla sua parte. Perde costantemente il duello con Sylla. (Dl 63’ Arcuri 6: Più propositivo rispetto al compagno di reparto).

Brenna 5.5: Costretto a fare a sportellate contro gli attaccanti avversari, vince praticamente tutti i duelli. Mezzo punto in meno per l’ingenuità sul finale che poteva costare caro alla squadra.

Risaliti 6: Partita di ordinaria amministrazione e senza neanche troppi sforzi.

Calvosa 5: Dispiace per il ragazzo e la giovane età, ma continua la serie di prestazioni insufficienti. Molto impreciso, leggero e troppo contratto. (Dal 54’ Parente 6: Partita senza sbavature).

Hamlili 5.5: Si vede troppo poco, serve più mordente. Può e deve provare maggiormente la giocata decisiva. (Dall’82 Frati sv).

Bellini 6.5: La classica partita di Bellini. Otto polmoni, tanta corsa e anche qualche spunto interessante in attacco. Impressionante per la costanza.

Capparella 5.5: Si vede meno rispetto alle altre partite, atteggiamento più difensivo rispetto al solito. Nel secondo tempo cambiano i compiti, ma non la sostanza.

Dionisi 5.5: Tocca pochi palloni, ma quando lo fa mette sempre in porta i proprio compagni. Resta l'amaro per non aver creato qualcosa in più. (Dal 77’ Regoli 6: Entra e partecipa all’assedio finale della squadra).

Russo 6: Ha voglia di fare bene e si vede, nel primo tempo è l’unico che crea qualcosa. (Dal 77’ Malva 6: Prova ad aiutare la squadra in un momento di difficoltà).

Rossetti 5.5: Praticamente non pervenuto per tutta la partita, al primo vero cross che arriva in area di rigore colpisce un palo. Sfortunatissimo.