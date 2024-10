Super Livorno in vetta da solo: vittoria a Siena nel derby di alta classifica

Siena, 20 ottobre 2024 – Un super Livorno ha la meglio sul Siena a quattro minuti dalla fine. Un gol importantissimo quello di Dionisi su rigore che adesso spedisce il team al primo posto solitario. Sono 17 i punti in classifica contro i 14 delle dirette inseguitrici, Seravezza e lo stesso Siena, accreditato come una delle favorite del torneo di Serie D girone E.

Una sfida dalle mille emozioni, in cui il Livorno passa in vantaggio con Rossetti a fine primo tempo. Il finale è al cardiopalma, accade tutto in pochi minuti. Prima il gol del pareggio di Ricchi, poi al minuto 86 Bellini viene atterrato in area e l’arbitro assegna il rigore al team di Indiani.

Dionisi, entrato dalla panchina, si incarica di battere e segna. Indicibile la gioia dei tantissimi supporter amaranto accorsi a Siena. Il Livorno prende dunque fiducia da questa vittoria. Mercoledì 23 ottobre il turno infrasettimanale in casa al Picchi contro il Montevarchi.

Il tabellino

Siena-Livorno 1-2

Siena (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Cavallari (67' Biancon), Achy, Di Paola; Lollo, Mastalli (58' Ricchi), Farneti; Masini (58' Boccardi); Galligani (71' Carbè), Semprini (58' Bianchi). Allenatore Magrini Livorno (4-2-3-1): Cardelli; D'Ancona, Brenna, Risaliti, Arcuri (90' Malva); Hamlili, Bellini; Parente (79' Islam), Currarino (46' Luci), Russo (58' Dionisi); Rossetti (90' Siniega). Allenatore Indiani. Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Note: ammoniti Hamlili, Risaliti, Currarino, Lollo, Brenna, Galligani, Luci.