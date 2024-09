Pielle, che attesa per l’esordio: Supercoppa in casa al Modigliani Forum, Livorno capitale del basket

Livorno, 20 settembre 2024 – L’attesa è alle stelle. Primo impegno ufficiale in casa, con il tentativo di scalata alla Supercoppa. Per la Pielle Livorno, dopo allenamenti e amichevoli, si fa sul serio. C’è la partita inaugurale della stagione. E non è su un palcoscenico da poco. Il team di Campanella gioca al Modigliani Forum la semifinale contro Ruvo di Puglia. Il tutto nell’ambito del grande weekend labronico.

La città è stata infatti scelta dalla Lega Nazionale Pallacanestro per assegnare i due titoli di Supercoppa di Serie A2 e Serie B. Un sabato con ben quattro partite, dal primo pomeriggio a sera inoltrata. Una scorpacciata di basket che fa sognare gli appassionati. Ma per i tifosi Pielle ovviamente l’appunamento è ancora più speciale.

Ruvo di Puglia è uno dei grandi team di Serie B e il match sarà di grande livello per la Pielle. Accompagnata, come si può immaginare, da tantissimi tifosi. La Pielle giocherà alle 20.45. Presente anche un’altra toscana per la Supercoppa di Serie B: gli Herons Montecatini sono pronti anche loro a dare battaglia contro Roseto. Per l’A2 Cantù sfiderà Orzinuovi mentre la Fortitudo è contro Forlì. Ma ecco il programma.

Sabato 21 Settembre – Semifinali Alle 14.00 Acqua S.Bernardo Cantù - Gruppo Mascio Orzinuovi (Serie A2, prima semifinale) Alle 16.15 Fabo Herons Montecatini - Liofilchem Roseto (Serie B Nazionale, prima semifinale) Alle 18.30 Flats Service Fortitudo Bologna - Unieuro Forlì (Serie A2, seconda semifinale) Alle 20.45 Toscana Legno Pielle Livorno - Crifo Wines Ruvo di Puglia (Serie B Nazionale, seconda semifinale)

Domenica 22 settembre – Finali Alle 17.15 - Finale Serie B Nazionale Alle 20.00 - Finale Serie A2