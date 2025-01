Trestina-US Livorno 0-1, vittoria di misura per gli amaranto, che volano in classifica

Città di Castello 12 gennaio 2024 – Vittoria molto importante per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Trestina passa per uno a zero. Gli amaranto vincono grazie alla rete di Simone Rossetti dopo soli due minuti e controllano la gara senza rischiare particolari pericoli.

Tre punti fondamentali per l’US Livorno che adesso dovrà soltanto aspettare il risultato della partita tra Grosseto e Seravezza Pozzi per capire quanti saranno i punti di distacco dalle inseguitrici. Cambio di formazione per mister Paolo Indiani che schiera nel consueto 3-4-2-1 Daniele Cardelli in porta seguito da Andrea Fancelli, Duccio Brenna e Giacomo Risaliti.

A centrocampo, sugli esterni Mattia Parente insieme a Jacopo Marinari con Filippo Bellini e la novità Edoardo Bonassi in mezzo al campo. Sulla trequarti Vieri Regoli la spunta su Federico Dionisi per affiancare Federico Russo.

Davanti a loro l’unica punta Simone Rossetti. Dopo soli due minuti gli amaranto vanno in vantaggio proprio con il suo centravanti che sfrutta alla perfezione una rimessa laterale di Fancelli per siglare lo zero a uno.

La squadra di mister Paolo Indiani, galvanizzata dal vantaggio, prova a trovare subito il raddoppio ma le azioni create sono imprecise. Trestina che, inizialmente scosso dalla rete subita dopo soltanto due giri d’orologio, prova a reagire ma i tiri degli attaccanti sono deboli e facile presa del portiere amaranto.

Superata la mezz’ora Rossetti ha sui propri piedi la palla del raddoppio con la palla che però sfiora il palo. Amaranto che gestiscono il vantaggio con i padroni di casa che, invece, faticano a trovare i varchi giusti.

Dopo un minuto di recupero le squadre vanno così negli spogliatoi. Secondo tempo che riparte a ritmi molto blandi anche a causa delle condizioni non ottimali del campo e, soprattutto, metereologiche con un forte vento che impedisce di manovrare le azioni con semplicità.

Al minuto 58 ci prova Nouri con un tiro-cross ma ancora una volta il tiro è troppo debole e finisce comodo tra le braccia di Cardelli. La gara continua con numerose interruzioni e in particolare una protesta per l’US Livorno dopo un contatto con Marinari in area di rigore.

Negli ultimi dieci minuti si prova a riaffacciare nella metà campo dell’US Livorno nel tentativo di trovare il pareggio. I minuti passano ed entrambe le squadre faticano a trovare i varchi giusto con il Livorno che prova a raddoppiare con Malva, ma il suo tiro va altissimo sopra la traversa.

Dopo tre minuti di recupero arriva così il triplice fischio con l’US Livorno che trovano la seconda vittoria consecutiva del 2025. Tre punti fondamentali che permettono agli amaranto di preparare la prossima gara con serenità e mettere pressione proprio a Grosseto e Seravezza Pozzi che recupereranno quanto prima la gara rinviata. Il tabellino

Trestina-Livorno 0-1 Trestina (4-2-3-1): Fratti; Sensi, De Meio (75' Niang), Borgo, Bucci; Marcucci, Lisi (48' Ferri Marini); Nouri (79' Giuliani), Granturchelli (46' Serra), De Souza; Mencagli. A disposizione: Tozaj, Dottori, Ubaldi, D'Angelo, Buzzi. All. Calori US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Fancelli, Brenna, Risaliti; Parente, Bonassi, Bellini (92' Luci), Marinari; Regoli (79' Hamlili), Russo (67' Malva); Rossetti. A disposizione: Ciobanu, Dionisi, Frati, Ndoye, D'Ancona, Niccolai. All. Indiani Arbitro: Gambirasio di Bergamo Rete: 1' Rossetti Note: angoli 3-3, ammoniti Rossetti, Sensi, Bellini; recupero 1'+3'