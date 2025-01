Trestina-US Livorno 0-1, le pagelle: Cardelli sempre attento, Brenna senza sbavature

Livorno, 12 gennaio 2025 – Ecco le pagelle del Livorno nella vittoria contro il Trestina.

Cardelli 6.5: Pericoli che rasentano lo zero, si sporca i guanti con qualche tiro debole. Ma è sempre attento in ogni occasione. Fancelli 6.5: Difende con ordine, regala l’assist a Rossetti per il vantaggio amaranto. Risaliti 6.5: Gestisce alla perfezione gli sterili attacchi avversari. Brenna 6.5: Non commette sbavature, guida la difesa con esperienza. Marinari 6: Attentissimo in difesa, ottimo anche in penetrazione dove, per fermarlo, costringe gli avversari al fallo. Bonassi 6: Buona prova per un ragazzo che, partita dopo partita, cresce con costanza. Bellini 6.5: È proprio in partite come queste che tutta la sua grinta viene fuori. Regge il centrocampo con esperienza e la solita infinita corsa. (Dal 92’ Luci sv) Parente 6: Si fa vedere con qualche sgambata interessante, bene anche in fase difensiva. Russo 5.5: Le condizioni del campo non lo aiutano a esprimere il suo potenziale, prova comunque a farsi vedere in alcune occasioni. (Dal 67’ Malva 6: Minutaggio importantissimo per riprendere la migliore forma ottimale). Regoli 5.5: Non riesce a inquadrare la porta, peccato perché le sue qualità le ha sempre mostrate. (Dall’80’ Hamlili sv) Rossetti 7: Alla prima palla buona colpisce a rete e regala i tre punti alla squadra. Continua a provarci anche nel secondo tempo, importantissimo lavoro anche in fase di non possesso palla.