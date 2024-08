Us Livorno, tre gol e vittoria contro lo Zenith Prato in Coppa Italia

Livorno, 24 agosto 2024 – Prima gara ufficiale con vittoria per l’Us Livorno, che vince contro lo Zenith Prato in Coppa Italia di Serie D per 3-0. Gli amaranto superano così il turno preliminare del trofeo. E’ solo il primo passo di un lunghissimo cammino, è importante ricordarlo, ma intanto il team di Indiani piazza il primo successo sul campo.

E’ il Livorno che apre le marcature al 3’ con Malva. Poi vanno in gol Ndoye al 78’ e quindi, in pieno recupero, c’è il rigore realizzato da Capparella.

“Una vittoria legittima – dice l’allenatore dell’Us Livorno Indiani – Nella prima mezz’ora siamo partiti contratti. Loro sono stati più brillanti di noi e abbiamo sofferto. Siamo usciti alla distanza. Lo Zenith Prato è partito molto forte, non riuscivamo mai arrivare sulla palla, poi il match si è incanalato nella direzione nostra”.