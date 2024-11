Acciaierie, garanzie per 1.400 dipendenti

PIOMBINO (Livorno)

Cominciano a diradarsi le nebbie sul futuro occupazionale dei quasi 1400 dipendenti delle Acciaierie di Piombino in cassa integrazione da anni. Con gli accordi raggiunti per la suddivisione delle aree del polo siderurgico tra Jsw e Metinvest, è vicino anche l’avvio della costruzione dei nuovi impianti e in particolare dell’Acciaierie green di Metinvest, oltre alla riqualificaizone dei laminatoi per la produzione rotaie di Jsw. Ieri l’incontro a Roma al Ministero delle Imprese sul polo siderugico, incontro che arriva dopo la firma sulle spartizioni delle aree fra Jsw e Metinvest. Le due aziende, col presidente Jsw Marco Carrai e l’ad Metinvest Adria Luca Villa, hanno ribadito la volontà di lavorare ’velocemente’ per arrivare quanto prima alla firma degli Accordi di programma. Ieri sono state date anche le cifre, da parte delle aziende, sull’occupazione. Jsw assumerà 470 unità, facendosi però carico dell’intero bacino di lavoratori per tutto il ’25. Metinvest dice che gli impianti potranno marciare nel ’28 e che sarà pronta a preparare il personale 12 mesi prima, personale che consterà, al netto di pensionamenti o uscite volontarie, di 800 lavoratori necessari al funzionamento del ciclo produttivo.

I sindacati giudicano questi numeri un punto di partenza per avviare un confronto, ma si sono riservati di approfondire le varie questioni, con più ottimismo della Fim Cisl e più prudenza da parte di Uilm Uil e Fiom Cgil.

Maila Papi