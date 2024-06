“Accoltellato al petto da estranei”, invece è stata la fidanzata: denunciata

Livorno, 11 giugno 2024 – Era stata lei a colpire il fidanzato con una coltellata al petto, mentre litigavano furiosamente: nessuna aggressione da parte di estranei, come aveva invece raccontato ai carabinieri di Livorno che erano stati allertati dai sanitari dell’ospedale, intenti a curare quella profonda ferita al petto del 28enne nordafricano arrivato al pronto soccorso.

Quando c’è il sospetto di un ferimento conseguente a un crimine si dà l’allarme e così i militari la sera del 5 giugno sono intervenuti per capire come fosse avvenuto l’accoltellamento. La donna, poco più che ventenne e anch’ella di origine africana, aveva raccontato di un’aggressione subita in piazza della Repubblica da parte di sconosciuti. Un racconto in pieno stato di agitazione, non credibile, confuso. I carabinieri ovviamente hanno voluto capire meglio la dinamica e nel giro di pochi giorni hanno sia visionato le telecamere che confrontato le testimonianze con gli elementi raccolti; inoltre il coltello da cucina usato per colpire il 28enne è stato ritrovato, ancora insanguinato, sul marciapiede ed è stato così sequestrato.

Alla fine è stato chiarito che il colpo è stato sferrato proprio dalla giovane donna, che poi è scappata dopo ave gettato il coltello a terra. La ventenne è stata così denunciata per lesioni aggravate. Il 28enne è stato dimesso il giorno dopo il ricovero con una prognosi di sette giorni.