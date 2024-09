Inveisce contro i carabinieri e colpisce un'auto di servizio con una pietra, arrestato

Livorno, 6 settembre 2024 - Ha inveito contro i carabinieri che erano intervenuti a seguito di una segnalazione per una violenta lite in corso all'interno di un'abitazione privata, poi appurato essere una lite verbale familiare, si è allontanato arbitrariamente e ha colpito con una pietra l'auto di servizio. Per questo un 22enne è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Appena i militari hanno fatto ingresso nell'abitazione, il giovane, di origini dominicane ma residente a Livorno, ha inveito contro di loro e poi colpito il mezzo Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma ed alla ragione, spiegano i carabinieri in una nota, il 22enne ha continuato a minacciare di compiere ulteriori danni qualora i militari non si fossero allontanati e, considerato il suo strenuo opporsi ed al pericolo che avrebbe potuto costituire anche per altri ignari cittadini, è stato bloccato e dichiarato in arresto. All'esito dell'udienza a suo carico il giudice ha convalidato l'operato dei carabinieri.