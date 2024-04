Nave Vespucci, da Livorno al mondo: doppiato Capo Horn. “Grande impresa”

Livorno, 5 aprile 2024 – Grande festa a Livorno per un’impresa che onora la Marina Militare e in particolare Livorno, sede dell’Accademia Navale. L'Amerigo Vespucci ha compiuto una grande impresa nautica e sportiva, doppiando per la prima volta nella sua storia Capo Horn, la punta meridionale del continente americano, dove si incontrano oceano Pacifio e oceano Atlantico.

L'Amerigo Vespucci

Nave Vespucci ha compiuto quel tratto a vela, il che rende ancora più apprezzabile il passaggio del capo.

L'Amerigo Vespucci è attualmente impegnata in un tour mondiale, che porta nel mondo le eccellenze italiane, e il 28 aprile entrerà nel porto di Valparaiso in Cile.

Capo Horn è stato doppiato nella mattinata italiana. Tecnicamente il passaggio di Capo Horn è molto sfidante perché la zona è afflitta da continue perturbazioni e contrassegnata dallo spostamento di enormi masse d'acqua attraverso lo stretto di Drake, dove il fondale marino scende improvvisamente a un centinaio di metri.

Il passaggio fa parte della leggenda marinaresca e l'equipaggio della Vespucci può orgogliosamente afferma di aver compiuto un'impresa che li mette alla pari dei leggendari navigatori del passato, considerando anche la difficoltà di manovrare a vela con un'imbarcazione di tali dimensioni.

Un'impresa paragonabile a quella leggendaria dell'ammiraglio Agostino Straulino, plurimedagliato alla Olimpiadi e ai mondiali di vela, che fece percorrere sotto vela alla Vespucci il canale di Taranto che mette in comunicazione il Mar Piccolo e il Mar Grande.