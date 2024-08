Andrea Pucci a Castello Pasquini stasera al ’Festival’

Due nuovi appuntamenti con il Castiglioncello Festival nello splendido scenario di Castello Pasquini. Stasera risate e divertimento assicurati con il nuovo spettacolo di Andrea Pucci ’C’è sempre qualcosa che non va’: cabarettista, monologhista, artista tra i più amati in Italia, Pucci torna ancora una volta a Castello Pasquini dopo numerosi sold out. Attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche, il suo show è un momento di spensieratezza e nello stesso riflessione con storie che si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali. Si prosegue il 16 agosto con Achille Lauro, il suo sarà un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini.