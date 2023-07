Attentato incendiario alla scuola guida 3A di Stagno: “Si è rischiata l’esplosione” / Video

Livorno, 7 luglio 2023 – Atto vandalico a Livorno. Questa mattina intorno alle 9,30 è stato cosparso del liquido infiammabile, «presumibilmente benzina» - stando a quanto appreso - nell’ingresso di una scuola guida in via Verga, a Stagno.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno fatto sapere a Il Telegrafo che si è trattato di un atto «doloso che ha causato un principio di esplosione, dopo una effrazione nei locali della scuola guida, recando danno all’ingresso della struttura ma non alle persone». Attualmente «le indagini sono ancora in corso», hanno specificato i pompieri.

Il video

A fornire una prima ricostruzione dell’accaduto ci ha pensato direttamente Roberto Vannucci, titolare delle Autoscuole 3A: «Stamattina una delle nostre impiegate, alle 9.30, appena aperta la porta dell’autoscuola è stata investita da odore acre molto forte, irrespirabile, ed è subito uscita. Dopo l’arrivo anche di uno degli insegnanti della scuola, sul posto per una lezione teorica in calendario che doveva fare lezione, sono stato avvertito del fatto per telefono, dato che mi trovavo una delle nostri sedi, a Ponsacco. Abbiamo subito allertato i vigili del fuoco che si sono prontamente recati sul posto per i primi rilievi. Tramite questi è emerso che si è trattato di un atto vandalico. I colpevoli hanno sfondato parzialmente una porta per gettare del liquido infiammabile. C’è stata una esplosione che ha diverto due pareti dell’ufficio, una vetrata dell’aula di teoria, arrecando danni ai computer, mobili e soprammobili».

"Atto vandalico”

Quanto ai responsabili di questo «attentato», così lo ha definito Vannucci, il titolare sembra avere le idee piuttosto chiare e si sente si escludere categoricamente che possa trattarsi di soggetti conosciuti in quanto clienti della scuola guida: «Chi ha fatto questo è sicuro che voleva fare del male - ha dichiarato -. La cosa però che mi sento di escludere con certezza è che non si tratta di persone che hanno avuto a che fare con noi tramite pratiche varie, patenti o simili. Abbiamo un ottimo rapporto con tutti i nostri clienti. Non c’era nessun motivo di fare un atto simile».

L'autoscuola vandalizzata a Stagno

Insomma, un brutto, bruttissimo gesto che poteva generare conseguenze ben peggiori oltre a danni di varia entità ai locali. «I vigili del fuoco hanno detto: “E’ stata una fortuna che ci fosse una porta chiusa, perché una volta bruciato l’ossigeno dell’ufficio il fuoco si è spento da sé, altrimenti sarebbe andato a fuoco l’intero palazzo». Francesco Ingardia