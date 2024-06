Libertas, la gioia è troppo grande e i festeggiamenti non si fermano

Livorno, 16 giugno 2024 – I festeggiamenti per la tanto agognata promozione della Libertas in serie A2 sembrano proprio non voler finire mai. Tanto è stata grande l'impresa della truppa di coach Andreazza, capace di conquistare la promozione nella folle notte di mercoledì, in gara-5 al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi.

Ieri il ricevimento della squadra e della dirigenza a Palazzo Civico. Ad attenderli, il sindaco rieletto Luca Salvetti, per il cerimoniere e foto di rito.

Oggi, invece, la coppa verrà portata a spasso per la città. Nel pomeriggio capitan Fantoni l'ha alzata più volte al cielo durante il tour in battello coi compagni nel quartiere Venezia. Fumogeni, cori, applausi e tanti libertassini sulle spallette a fotografare il momento di festa.

Stasera invece, il main event con la festa promozione in Fortezza Vecchia. Per suggellare definitivamente il sogno della Livorno del basket che dopo tanti, troppi anni torna nella pallacanestro che conta. Quella della serie A.