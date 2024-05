“Esciua via da Livorno”: striscione e bombe carta, cosa è successo fuori dall’hotel

Livorno, 23 maggio 2024 – Due bombe carta che esplodono fuori dall’hotel. E uno striscione “Esciua via da Livorno” appeso proprio di fronte alla struttura ricettiva. In un video pubblicato dal Tirreno si vede cosa è accaduto durante l’atto dimostrativo che sarebbe stato compiuto da tifosi del Livorno.

Che, individuato il luogo dove l’attuale presidente amaranto alloggiava, hanno fatto esplodere due bombe carta apponendo uno striscione. Nel video si vede il fumo accanto all’hotel sul lungomare e lo striscione. Alcune persone escono fuori dopo aver sentito i due forti boati. Non ci sarebbero danni alla struttura ma la paura è stata tanta.

"Episodio inqualificabile e non accettabile, che va condannato. Le vicende calcistiche – dice il sindaco Salvetti – devono essere risolte con grande voglia di dialogare. Ci vuole rispetto di tutti per tutti”.

Era stato lo stesso presidente Esciua in un comunicato a denunciare cosa era accaduto. Comunicato uscito nell’imminenza della presentazione del progetto di gestione del Livorno di un imprenditore intenzionato a rilevare gli amaranto, Andrea Locatelli, per una squadra “alla tedesca” con il 51% delle quote in mano ai tifosi.