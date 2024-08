Caporalato, blitz a Piombino e Campiglia Marittima. Multa di 65mila euro ad azienda con undici lavoratori in nero

Piombino (Livorno), 21 agosto 2024 – Controlli contro il caporalato nelle aziende agricole, controlli e multe a Campiglia Marittima e Piombino. I controlli, condotti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno con i colleghi di Piombino, Portovecchio e Venturina Terme, hanno accertato violazioni in materia di salute e sicurezza pubblica.

In particolare due titolari di ditta non hanno sottoposto alla visita medica pre-assuntiva il personale dipendente. A carico del titolare di una delle due aziende è stata elevata sanzione anche per omessa formazione del personale in materia di salute e sicurezza, mentre, a carico della seconda è stata elevata sanzione anche per omessa redazione del documento di valutazione dei rischi.

Gli importi conseguenti a tali contestazioni elevate nel complesso ammontano a 12mila euro (per tre sanzioni amministrative) e 7mila euro (per 4 ammende). I controlli sono stati estesi anche a un’altra azienda in una località limitrofa, dove sono state ben 11 le persone indagate a vario titolo. Fra queste anche l’amministratrice unica e il socio amministratore, entrambi di origine nordafricana, ritenuti responsabili di aver impiegato undici lavoratori “in nero”, sanzionati per importo vicino ai 55mila euro, oltre a più di 10mila euro di ammende con sospensione dell’attività imprenditoriale. Alle violazioni si sono aggiunte anche altre relative a mancata formazione dei lavoratori, mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale e omessa nomina del medico competente in materia di sicurezza. Al contempo, fra i lavoratori controllati, quattro di età compresa tra 19 e 38 anni, di origine extracomunitaria, sono risultati privi di permesso di soggiorno, pertanto, denunciati a piede libero per violazione della norma in materia di immigrazione.