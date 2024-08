C’è ’Arie d’Opera’ in via Stenone con Antonella Biondo

Non solo teatro di narrazione per Scenari di quartiere, infatti, anche quest’anno il Festival oraganizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni, con la direzione artistica di Fabrizio Brandi e Emanuele Gamba, propone tre serenate i cui programmi spazieranno dall’ opera, alla canzone italiana e napoletana, al musical. Con grande spirito giocoso, le serenate gireranno per Livorno sulle ruote di un’Ape, messa a disposizione da Golfarini Edilizia. Ed ecco quindi che teatro e musica si uniscono con l’intento di esplorare e valorizzare fascinosi e vibranti angoli della città: il primo appuntamento, sempre ad ingresso libero, è domani, alle 19 in via Stenone (Quartiere Shangai) con “Arie d’Opera”, protagonista la soprano Antonella Biondo (foto) accompagnata al pianoforte da Anna Cognetta.