C’è il “5&5 Day”, omaggio al cibo povero livornese: due euro quello classico, tre con le melanzane

Livorno, 5 maggio 2023 – Il connubio tra Livorno e il suo street food più iconico, pane e torta di ceci con l’immancabile spuma bionda, è indissolubile.

Per celebrare questo cibo povero ma gustoso, per il terzo anno consecutivo torna l’atteso "5e5 Day” oggi e domani (venerdì 5 e sabato 6 maggio) con l’offerta promozionale a 2 euro per il 5e5 classico (torta con il francesino o la schiacciatina), o la porzione di torta sfusa e a 3 euro per quello con le melanzane. Un etto di torta a 1 euro. Ah, guai chiamarla “cecìna” o in altro modo, almeno a Livorno...

L’iniziativa vede in campo l’Associazione Tortai Livornesi di Cna presieduta da Fabio Forti. Aderiscono infatti al ’5e5 Day’: Da Gagarin Antica Torteria al Mercato in via del Cardinale 24, Forti Pizza e Torta in via Garibaldi 355/a, I tre canti in corso Mazzini 347, Pizza & Torta da Alepizza in viale Caprera 7, Pizza e Torta da Galassi sul viale Carducci 249, Pizza e Torta da Leone in via di Salviano 71 e da Seghieri in via Ernesto Rossi 19. Gagarin e Seghieri (dall’ora di pranzo) sono aperti anche la mattina. L’offerta si riferisce all’asporto con ritiro in negozio.

Comune “5e5” day

Alla presentazione della manifestazione in Comune al fianco di Forti, schierati anche Alessandro Longobardi della Cna, Giuliano Chiappa, l’assessore al commercio e turismo Rocco Garufo e Adriano Tramonti (Fondazione Lem).

"È il terzo anno che celebriamo, in collaborazione con il Comune di Livorno e Fondazione LEM, il ’5e5 Day’ – ricorda Fabio Forti – per far conoscere sempre più la nostra torta di ceci nella sua versione più tradizionale, quella del 5e5 appunto. Mi riempie di orgoglio poi far sapere che all’evento che si è svolto alla Terrazza Mascagni in occasione del Trofeo Velico, alternandoci ai due forni a legna per tre giorni, abbiamo sfornato senza sosta dalle 11 alle 21 seimila pezzi. Livornesi, turisti e velisti hanno molto apprezzato il 5e5".

Il contest Instagram

"Con l’incasso delle vendite fatte alla Terrazza Mascagni come Associazione Livornesi di Cna – aggiunge la coordinatrice Valentina Bonaldi – stiamo finanziando il progetto nelle scuole dalle materne alle medie, per avvicinare i bambini a questo piatto tradizionale".

Per l’occasione è stato pensato il nuovo contest Instagram #5e5day2023 (in collaborazione con Lem): alle prime tre foto con più like scattate nelle botteghe e postate entro le 23.30 del 6 maggio, in regalo l’originale shopper riutilizzabile I love 5e5 e il buono per due 5e5.

L’assessore Garufo: "Questa manifestazione cresce di anno in anno grazie all’impegno della Associazione Tortai Livornesi di Cna. La prima edizione nel 2021, in epoca di pandemia, ebbe successo. Nel 2022 ha fatto un ulteriore passo in avanti con l’allestimento alla Rotonda di Ardenza. Quest’anno la location saranno le botteghe dei tortai che, con i loro prodotti, rappresentano l’eccelleza del ’food’ a Livorno".