“Chi manifesta per Hamas fa morire il porto di Livorno”: Forza Italia, Gasparri a tutto campo

Livorno 5 aprile 2024 – “Il porto di Livorno, come altri, dipende dalla sicurezza internazionale. Per questo occorre sconfiggiamo i ribelli Houthi che dallo Yemen colpiscono le navi dirette al canale di Suez, che per evitarli fanno il giro dell’Africa e dirigono su Rotterdam. Quindi occorre una politica di sicurezza e fermezza, mentre quelli che fanno le manifestazioni a favore di Hamas farebbero chiudere il porto di Livorno, perché sono amici di Hamas e degli Houthi. Perciò anche chi lavora al porto di Livorno, tradizionalmente vicino alla sinistra, deve pensare che sarebbe meglio se votasse per noi per avere una amministrazione di centro destra a Livorno, che crea sviluppo, lavoro e occupazione. Livorno non è un obiettivo irraggiungibile per noi. Infatti puntiamo a vincere con il candidato civico Alessandro Guarducci».

Gasparri con Guarducci e Elisa Amato (Foto Novi)

Queste le parole del Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che venerdì 5 aprile è stato accolto a Livorno dai vertici locali e regionali del partito per l'incontro pubblico al Cisternino di Città a sostegno del candidato civico appoggiato dal centrodestra per la carica di sindaco Alessandro Guarducci.

L’onorevole Deborah Bergamini, tra i vice presidenti di Forza Italia, a sua volta non solo ha lasciato la sfida per la conquista alla 'rossa' Livorno, ma anche auspicato che “da Livorno, sperando di vincere con il candidato Alessandro Guarducci”, inizi “la riscossa per portare il centrodestra anche al governo della Regione l'anno prossimo”.