Chiede un passaggio a una donna e le ruba il cellulare

Castagneto Carducci (Livorno), 14 ottobre 2024 – I carabinieri della Stazione di Castagneto Carducci hanno denunciato una 32enne della zona per il furto di uno smartphone. La donna, sbracciandosi, aveva chiesto un passaggio a una 60enne che l’ha fatta salire a bordo da via Umberto I fino a Donoratico, dove la donna aveva detto di essere diretta, e poi ha proseguito il percorso. Solo a quel punto la conducente si è accorta di non essere più in possesso del cellulare, che aveva con sé in auto fino a pochi istanti prima; è andata subito dai carabinieri per sporgere denuncia.

I militari hanno individuato la 32enne, non nuova a episodi simili, e l’hanno denunciata.