Ddl sicurezza, il corteo. Occupato l’ex cinema Grande, “nessun danno all’immobile”

Livorno, 21 ottobre 2024 – Anche a Livorno sabato si è tenuta la manifestazione di protesta contro il Ddl Sicurezza del Governo Meloni, votato il 18 settembre alla Camera e ora al vaglio del Senato. Un Ddl contestato perché per i manifestanti “una volta approvato in via definitiva, lederà le libertà dei cittadini di manifestare e protestare. Arriverà a colpire i movimenti di lotta e i sindacati conflittuali”.

La manifestazione sabato si è conclusa in piazza Grande con l’occupazione simbolica dell’ex Cinema Grande.

Hanno aderito il collettivo Ex Caserma Occupata, Asia Usb Livorno e Scuola di Carta. “Al termine del corteo organizzato da ALA (Azione Livorno Antifascista), centinaia di ragazzi e ragazze, lavoratori e lavoratrici hanno occupato uno dei tanti, troppi, luoghi lasciati nel completo degrado nel centro cittadino. – hanno spiegato i portavoce di Ex Caserma Occupata, Asia Usb Livorno e Scuola di Carta – Al suo interno abbiamo trovato una situazione di abbandono, con evidenti segni di effrazioni e bivacchi di ignoti. Al termine dell’iniziativa lo spazio è stato invece completamente ripulito e sistemato”. Hanno sottolineato: “Con questo gesto politico abbiamo dimostrato che non abbiamo paura. Che siamo attrezzati a resistere e rispondere. Saranno convocate nuove assemblee per decidere come proseguire in questa lotta”.

Ieri sono circolate voci secondo le quali gli occupanti avrebbero causato danni e devastazioni all’ex cinema Grande, ma anche il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi le ha smentite: “Oggi (domenica mattina, ndr) di buon’ora, come concordato con la Questura, gli occupanti hanno lasciato il locali dell’ex cinema Grande. È stato fatto un sopralluogo con la proprietà e non sono stati rilevati danni di alcun genere”. Ha elogiato “la Questura che ha coordinato in maniera eccellente il servizio di ordine pubblico per la manifestazione di sabato”.