Cisterna con acetato di vinile esce di strada: chiuso tratto della Fi-Pi-Li

Livorno, 2 aprile 2024 – Incidente stradale sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li) dove nel pomeriggio di oggi, 2 aprile, un autoarticolato che trasportava acetato di vinile è finito fuori strada. E’ successo all’altezza dello svincolo di Livorno centro, in direzione Firenze.

Nessuno è rimasto ferito e fortunatamente non è stata dispersa neanche la sostanza trasportata. Sono comunque iniziate le operazione per travasare l’acetato di vinile su altro mezzo. Per operare in sicurezza sono state chiuse entrambe le carreggiate direzione Firenze e Livorno.