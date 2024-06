A Collesalvetti si va al ballottaggio

Collesalvetti (Livorno), 10 giugno 2024 – Si va al ballottaggio a Collesalvetti, dove nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta. Pertanto, il 23 e 24 giugno si torna al voto. In lizza, i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Sara Paoli e Carlo Fredianelli.

Sara Paoli, con il sostegno di Partito Democratico, Per Una Donna Sindaco, Riformisti Per Il Futuro-+Europa-Italia Viva-Libdem Europei-Partito Socialista Italiano, ha ottenuto il maggior numero di voti, tanto che ha ottenuto il 27,08% dei voti. Segue Carlo Fredianelli, con il supporto di Fratelli d'Italia, Lega, Buonsenso In Comune, Forza Italia - Ppe, che ha ottenuto il 22,01% dei voti. Al terzo posto ecco Francesco Relli, con l'appoggio di Collesalvetti Civica, Progetto Civico 2024, Insieme per Stagno e Guasticce, che ha avuto il 21,61% dei voti. Infine, Emanuele Marcis, con il sostegno di Cittadini In Comune Per Collesalvetti, con il 21,01% dei voti.

Le elezioni amministrative a Collesalvetti hanno registrato un'affluenza del 60,9%. Alle precedenti elezioni era stata del 67,06%.