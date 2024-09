Comitato ordine pubblico a Livorno, nel mirino l’area tra piazza Garibaldi e piazza della Repubblica

Livorno 23 settembre 2024 - Comitato per l'ordine pubblico a Livorno lunedì 23 settembre, presieduto dal prefetto Giancarlo Dionisi. Si è discusso di ordine pubblico e sicurezza nella zona compresa tra Piazza Garibaldi e Piazza della Repubblica.

Tra le decisioni prese quella di attuare una operazione ad elevato impatto con un intervento coordinato non solo delle forze dell'ordine, ma anche degli ispettori della Usl, dell'ispettorato del lavoro e dei vigili del fuoco, per verificare tutte le situazioni di rischio, pericolosità e illegalità che si possono individuare in questo comparto della città, tra quelli più segnalati per le criticità: infatti nelle ultime settimane in questa zona si sono verificati diversi fatti di cronaca inclusi accoltellamenti tra stranieri.

E questo ha innalzato il livello di tensione e paura tra i cittadini che risiedono in questa zona e non solo. In prefettura c'erano anche rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'esercito che è impegnato già nell'operazione 'strade sicure', il sindaco Luca Salvetti accompagnato dal City Security Manager nominato di recente Giampaolo Dotto, già a lavoro per monitorare la situazione in queste aree e altrove.

M.D.