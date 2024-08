Concerto in piazza con il tenore. Marco Ciaponi

Ritorna all’Elba il tenore Marco Ciaponi (foto) portoferraiese e si esibirà a Marciana Marina, domenica 25 alle 21,30, in piazza Vittorio Emanuele. L’evento, “E lucevan le stelle”, è gestito dalla Pro Loco locale d’intesa con il comune retto dal sindaco Gabriella Allori ed è ad ingresso libero. Un concerto di un’ora e mezzo esclusivo, in memoria della madre Giovanna Fratini Ciaponi soprano e sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Lorenzo Orlandi. "Sono molto felice di tornare nella mia amata Isola dopo quasi 3 anni di assenza. È sempre il versante marinese ad accogliermi a braccia aperte. Quest’anno l’idea è venuta a Rosario Navarra (che ringrazio pubblicamente) che si è prodigato per far sì che questo concerto si tenesse".