San Vincenzo (Livorno) – La 14^ edizione del Palio della Costa Etrusca, non si disputerà a pasquetta e sarà rinviato a ottobre. E' la conseguenza del decreto anticoronavirus che ha costretto gli organizzatori a rinunciare all'appuntamento primaverile con la ormai tradizionale corsa sulla spiaggia fra cavalli montati a pelo da fantini professionisti, in rappresentanza dei comuni rivieraschi della provincia di Livorno.

Non sarà solo l'evento competitivo a non svolgersi nel periodo programmato (il giorno di Pasquetta, 13 aprile). L'intero programma di eventi collaterali e preliminari sarà spostato a ottobre, in data ancora da definire. Infatti è l'intera iniziativa culturale «Cavalli e Cavalletti» (inizio 5 aprile) a essere rimandata per motivi legati al Coronavirus, non solo il Palio sulla spiaggia sanvincenzina de «La Conchiglia». Un duro colpo per la l’impegno della macchina organizzativa, già in movimento da tempo. Fra l'altro, appena una settimana fa, gli organizzatori avevano confermato che il Palio si sarebbe corso, nonostante gli ostacoli drivanti dal coronavirus, diffuso nel nord del paese. Ora l'inasprirsi delle normative sulla conduzione della vita durante la minaccia della malattia costringe la Costa Etrusca a rinunciare - si spera solo per il periodo primaverile alla sua festa più attesa.

P.B.