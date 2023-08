Dal 1° al 3 settembre torna Cacciucco Pride

Livorno 23 agosto 2023 - Dal primo al 3 settembre si svolgerà a Livorno l'ottava edizione del 'Cacciucco Pride', la festa della gastronomia locale integrata con le unicità della città. Si tratta di una vera e propria vetrina della livornesità con forte richiamo turistico, che stimola i visitatori a scoprire le peculiarità che contraddistinguono Livorno , Le tradizioni culturali, i luoghi e i giochi di un tempo, con produzioni agroalimentari e artigianali.

Elementi chiave di questa kermesse enogastronomica il Cacciucco Village nelle tre giornate previste, con presidio fisso in piazza Grande. In questo Cacciucco Village si alterneranno eventi, incontri, si troverà l'infopoint utile per i visitatori e per conoscere quanto necessario per potersi godere la festa del cacciucco.

I ristoranti coinvolti nella preparazione e somministrazione del tipico piatto della cucina di Livornese sono: la Lupa, la Volpe e l'uva, il ristorante Granduca, L'Ancora, Gennarino, I'm Pasta, Antico Moro, Porto di Mare, Cantina Senese, Cavarna Vinarna,Stuzzicheria di mare e la Persiana. Tutti i ristoranti che aderiscono alla kermesse dovranno rispettare il disciplinare delle cinque C per la preparazione della antica zuppa di pesce che affonda le radici nella tradizione gastronomica ebraica. Le tre giornate del Cacciucco Pride non saranno solo all'insegna della buona cucina e del buon vino, ma anche saranno all'insegna della riflessione su temi importanti come la tutela del mare, la pesca sostenibile e la tradizione culinaria ebraica. Questa edizione di Cacciucco Pride avrà poi una notevole diffusione su tutto il tessuto cittadino da piazza Grande a Borgo dei Cappuccini, passando per il Mercato delle Vettovaglie. Per tutte le informazioni utili, le prenotazioni per saperne di più come al solito è disponibile il sito un sito www.cacciuccopride.livorno.it.