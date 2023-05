Deve scontare 4 mesi di carcere per un furto in un supermercato: rintracciato dai carabinieri a Vicarello

Livorno, 22 maggio 2023 - Deve scontare 4 mesi di reclusione in seguito a una condanna per furto emessa dal tribunale di Pisa. I carabinieri di Collesalvetti lo hanno notato in auto nella zona di Vicarello e lo hanno fermato per controllo: su di lui, 50 anni, era pendente il provvedimento che i miliari hanno subito eseguito.

Deve rispondere di un furto all’interno di un supermercato di Cascina avvenuto nel 2016. Spiccato l’ordine di cattura nel marzo di quest’anno, l’uomo è rimasto irreperibile fino a quando una pattuglia della stazione di Collesalvetti lo ha rintracciato.

E’ stato portato nel carcere delle Sughere.