Discoteca all’ex Grande, verifiche sulla stabilità. E Ztl in centro tutta la notte

Livorno, 28 marzo 2023 – Il piano di gestione della sicurezza per la discoteca all’ex cinema Grande sarà consegnato oggi in Questura. Non aprirà a breve, perché il rilascio dell’agibilità è stato sospeso in attesa della relazione tecnica sulla stabilità. Presto l’amministrazione comunale estenderà la Ztl anche di notte in tutto il centro.

Sono le novità emerse ieri durante la sesta commissione in Comune dove si è discusso dell’interpellanza dei consiglieri di opposizione Sorgente, Vecce e Grassi sul progetto di discoteca all’ex Cinema Grande.

I firmatari hanno chiesto "a che punto è il procedimento per la discoteca (da 800 posti, ndr) per la quale Arpat ha chiesto un supplemento di documentazione. Arpat ha rilevato eventuali problemi? C’è stata mancanza di disponibilità degli uffici a fornire la documentazione richiesta dai comitati dei cittadini?"

Ha risposto l’assessore al commercio Rocco Garufo. "Noi non sappiamo se si creerà un danno di tipo ambientale (emissioni acustiche e incremento del traffico e dell’inquinamento) con l’apertura di un nuovo locale multifunzionale all’ex Cinema Grande. Parlare già ora di aumento di spaccio di droga intorno al nuovo locale, rifiuti, rumori e traffico veicolare è prematuro. La valutazione di impatto acustico è stata sospesa per carenza di integrazioni richieste alla società No More Movie Srl. Dopo che le ha prodotte, Arpat ha dato parere positivo ma a patto che siano eseguiti gli interventi di mitigazione delle emissioni sonore, verifiche strumentali dell’impatto acustico dell’impianto audio durante l’esercizio e qualora ci siano sforamenti, dovranno essere adottati interventi per ridurli. Il piano di gestione della sicurezza del locale sarà consegnato domani (oggi, ndr) alla Questura. Il Comune ha chiesto che la società che gestisce l’ex Grande stipuli convenzioni con i parcheggi a pagamento".

Sempre Garufo: "Tutto il materiale relativo all’ex Grande è in mano ai comitati dei cittadini per le loro osservazioni".

L’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello ha annunciato: "Estenderemo la Ztl in centro anche di notte, non tanto per l’apertura di un nuovo locale, ma per migliorarne la vivibilità. Deve passare il messaggio che si parcheggia dove si può, non dove si vuole. È previsto anche nel ’Protocollo per la movida’. I giovani se ne devono convincere, altrimenti utilizzino gli autobus. C’è il servizio bus notturno nei fine settimana. O i taxi che possono portare fino a sette passeggeri".

Alessandra Alonzi degli uffici tecnici del Comune ha precisato: "Il rilascio dell’agibilità per la discoteca è in stand by in attesa della documentazione tecnica sulla stabilità del locale che dovrà essere valutata. Il nuovo locale non aprirà a breve, forse un primo spazio, certamente non la discoteca".

