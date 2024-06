Divieto di balneazione a Quercianella dopo le forti piogge

Quercianella (Livorno), 3 giugno 2024 – La forte pioggia delle ultime 48 ore e una segnalazione di Asa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, hanno portato il Comune di Livorno a disporre il divieto preventivo temporaneo di balneazione nell'area di Quercianella, alla foce del Fosso della Madonnina, nel Livornese. Il divieto, spiega una nota, riguarda l'area di balneazione in prossimità, 100 metri a nord e a sud, della foce del Fosso della Madonnina. In questo momento dunque c'è un divieto di balneazione. A sbloccare la situazione potrà essere Arpat: l'esito dei campionamenti disposti da Arpat consentirà all'amministrazione comunale di revocare – in caso di buone notizie – il divieto e ripristinare la balneazione. Risposte sono attese ad ore.