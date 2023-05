Domenica il gran finale del “Sulla Felicità Festival”: Livorno ama l’ambiente

Livorno, 6 maggio 2023 – “Il Sulla Felicità Festival ha dimostrato di essere un festival che parte dal basso, con un coinvolgimento della cittadinanza che non ha eguali - dice Stefano Santomauro, ideatore e direttore del Festival prodotto da Grande Giove Aps.

“Non un semplice festival di eventi e spettacoli, ma un vero e proprio ‘contagio’ di iniziative con una partecipazione altissima e di cui siamo molto felici. La giornata finale del Festival, domenica 7 maggio, non può non abbracciare l’ambiente e la cura del bene pubblico: grazie alla mattinata di Clean Up, la giornata Bimbimbici Fiab e l’inaugurazione del murale “Sirvana” rendiamo concretamente più bella la nostra città. Il Sulla Felicità Festival si colloca come una vera novità culturale che abbraccia più forme artistiche, educative e sociali”.

Giornata Nazionale Bimbimbici Fiab

E’ prevista la chiusura di un tratto del viale Italia.

Per la Giornata Nazionale “Bimbimbici”, promossa dalla Fiab e dall’assessorato Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno, ritrovo alle ore 9.30 al parcheggio della Pinetina di viale della Libertà.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, soprattutto a chi abitualmente non adopera la bici. Una pratica che fa bene all’ambiente e anche (sono numerosi gli studi che lo confermano) agli studenti che arrivano in classe meno svogliati e con la mente più attiva. Una sana abitudine che oltretutto aiuta i genitori a ritagliarsi un po’ di tempo con i propri figli, mettendo da parte la fretta, la rabbia per un ingorgo improvviso o per un posteggio che non si trova. Un’abitudine da rinnovare ogni giorno, mano nella mano. È previsto un percorso pianeggiante di 3 km in parte su sede protetta.

L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini da 0 a 12 anni con i loro accompagnatori. Il contributo di partecipazione è di 2 euro a bambino, gratuito per gli accompagnatori.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, e per incoraggiare la cittadinanza all’uso della bicicletta con una giornata dedicata in toto all’ambiente, per domenica 7 maggio l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura al traffico dalle ore 9.30 alle ore 13, per tutti i mezzi a motore a esclusione dei bus che transiteranno regolarmente, del lato sud del viale Italia, dalla Rotonda “Carlo Azeglio Ciampi” fino al piazzale Nembo (Scoglio della Ballerina).

Le altre modifiche alla viabilità prevedono dalle ore 7 alle ore 13 di domenica 7 maggio il divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto di viale Italia che va dall’intersezione con via del Mare fino a piazzale Nembo, nel tratto di via Puini compreso tra via Angioletti e piazza Aldo Li Gobbi lato civici dispari, all'intersezione con il viale di Antignano per metri 15 su entrambi i lati delle vie Carlo Catanzaro, Vincenzo Cabianca, Odoardo Borrani, Telemaco Signorini, Plinio Nomellini. In questi ultimi tratti di strada dalle ore 9.30 alle 13 sarà in vigore il doppio senso di circolazione. In tutte le strade interessate dai divieti sarà garantito l’accesso alle rimesse interne.

Clean Up con Sons Of the Ocean #UnitiPerIlMare4.0

Dalle ore 10 alle ore 12.30 un vero e proprio villaggio del mare farà base alla spiaggia dei Tre Ponti, per trascorrere una mattinata all’insegna della pulizia di uno degli arenili più belli ed importanti della città.

SuPlastica

Livorno diventa così la capitale del Clean Up nazionale: grazie al progetto #UnitiPerIlMare4.0 l’evento sarà ripetuto in contemporanea in altre zone d’Italia. L’iniziativa è promossa da Sons Of The Ocean, Centro Surf Tre Ponti e assessorato Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno con il contributo della Regione Toscana.

Oltre alla cittadinanza e alle associazioni ambientalistiche, saranno coinvolti i centri diving per una straordinaria pulizia in mare. È inoltre prevista la premiazione di #ideeperilmare, un progetto di HumanValor e Sons Of The Ocean con il sostegno di Unicoop Tirreno e di associazioni ambientaliste di tutta Italia, per raccogliere idee e suggerimenti contro l'inquinamento delle coste, limitare l'invasione delle plastiche e incentivare comportamenti virtuosi sulle spiagge, nei porti e nei mari. Dalle 255 idee pervenute, il tavolo tecnico presieduto dal professor Matteo Vacchi dell'Università di Pisa ne ha selezionate 3, i cui promotori riceveranno i meritati riconoscimenti. Al termine della mattinata di Clean Up un momento di festa per i più piccoli con Martin e la Banda di Moreno.

In contemporanea con la pulizia dei Tre Ponti sarà pulita anche la zona Forte di Bocca del Porto Mediceo (Piloti), grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale e con Italian Port Day.

Inaugurazione del murale

Alle ore 17.30 in viale Boccaccio 12 è prevista l’inaugurazione di “Sirvana”, un murale disegnato sulle facciate della grange cabina di E-Distribuzione dagli artisti Solo e Diamond, nell’ambito del Progetto Speranza Verde di Uovo alla Pop, dedicato all’ambiente, al Pianeta Felice e alla grande Madre Terra.

Il murale "Sirvana" (Foto Novi)

“Speranza Verde” promuove pratiche etiche, arte, ecosostenibilità, rigenerazione per un futuro migliore all’insegna di libertà, sani principi e rispetto del pianeta. Solo e Diamond sono due artisti che partendo da stili personali totalmente diversi hanno unito le proprie forze dando vita ad un mix artistico tra i più interessanti dell’arte muralista contemporanea. L’eleganza dello stile liberty di Diamond si intreccia infatti sui muri con il pop fumettistico di Solo generando opere prive di staticità: l’occhio si muove da destra a sinistra e dall’alto verso il basso per studiare la scena rappresentata fino allo scoprimento finale del messaggio celato nell’opera. Il progetto è stato finanziato da Castagneto Banca 1910.