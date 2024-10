Donna stalker per gelosia. Post offensivi, denunciata

Isola d’Elba (Livorno), 26 ottobre 2024 – Stalking, una donna è stata identificata e denunciata dai carabinieri di Porto Azzurro per atti persecutori nei confronti della moglie di un uomo di cui si sarebbe invaghita. Protagonista una 47enne che, secondo quanto ricostruito, mossa da rancore, avrebbe utilizzato dei falsi profili Facebook, con cui avrebbe allacciato contatti nel circuito delle relazioni della propria vittima anche per conquistarne la fiducia. Poi, una volta ottenuta “l’amicizia”, avrebbe iniziato una serie di attività persecutorie, con la pubblicazione di post offensivi e diffamatori.

Alla fine la vittima si è rivolta ai militari della stazione di Porto Azzurro, che hanno così avviato un’attività di indagine in ambiente telematico durata diversi mesi, riuscendo a risalire in modo certo all’identità della persona che si nascondeva dietro i falsi profili. Adesso la 47enne dovrà quindi rispondere davanti al Tribunale di Livorno del reato di atti persecutori (stalking), reato consumato e continuato per un esteso lasso temporale, aggravato dall’uso di strumenti informatici per cui è prevista una pena che da un minimo di un anno può, con le aggravanti, raggiungere i sei anni di reclusione.