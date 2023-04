Dopo l’ambulanza ruba l’auto di un albergo e ci va in giro per Porto Azzurro: arrestato

Portoferraio (Livorno), 30 aprile 2023 - Dopo aver rubato clamorosamente un’ambulanza per andare a ballare in discoteca ed essersi filmato mentre sbeffeggiava la comunità e il vicepremier Salvini, ha fatto il bis: questa volta avrebbe rubato l’auto di servizio di un hotel di Porto Azzurro andando in giro tutta la notte.

A questo giro, però, non se l’è cavata con una denuncia. La polizia elbana, infatti, ha arrestato il 28enne prelevandolo dalla sua abitazione, dove era arrivato proprio guidando la vettura dell’albergo.

Gli agenti avevano ricevuto varie segnalazioni di un’automobile che percorreva in modo molto pericoloso le strade di Porto Azzurro. Si sono resi conto che si trattava dello stesso giovane già protagonista della bravata con l’ambulanza e così si sono presentati a casa sua direttamente.

E’ emerso che il ragazzo era anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E’ stato portato in commissariato dove è arrivata la convalida dell'arresto da parte del magistrato. Da qui il trasferimento nel carcere di Livorno.