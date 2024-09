Ecco i dinosauri nel parco. Arriva ’Jurassic Lagoon’

Da venerdì 6 a domenica 15, Orbetello accoglierà i dinosauri di Jurassic Lagoon che trasformeranno i giardini chiusi del centro storico in un piccolo parco, che offrirà intrattenimento per tutte le età con laboratori didattici, musica, buon cibo e il fascino intramontabile degli animali preistorici. Una passeggiata tra creature che non smettono mai di incantare grandi e più piccoli: Jurassic Lagoon è la manifestazione, ideata e organizzata dalla Pro Loco Lagunare in collaborazione con il Comune, che va a completare e concludere il calendario delle manifestazione dell’estate 2024. "Quest’anno – spiega il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – abbiamo ritenuto di accompagnare le manifestazioni ormai consolidate con alcune novità. Dal confronto all’interno della nostra associazione è nata l’opportunità di installare nel centro storico un piccolo parco a tema in grado di ospitare numerose iniziative pensate per intrattenere tutte le età, che comprendono attività per ragazzi, musica e momenti conviviali. Appuntamenti in linea con lo spirito che anima la nostra Pro Loco, pensati sìa per la promozione del territorio, ma anche per consolidare un sentimento di comunità tra i nostri concittadini".

"Giunti alla fine del nostro mandato triennale – conclude il presidente Scateni – ci auguriamo che una manifestazione come Jurassic Lagoon possa crescere e consolidarsi come le altre iniziative che caratterizzano l’estate e speriamo che questo auspicio possa realizzarsi grazie al contributo di nuove forze che vorranno contribuire alla crescita della nostra associazione che, come spesso ripetiamo, è patrimonio di tutti gli orbetellani". "Ringraziamo – dice l’assessora Maddalena Ottali – tutti i volontari che hanno reso possibile la stesura di un calendario di iniziative che hanno costellato l’intera stagione e tutte le nostre associazioni per aver collaborato a organizzare un’offerta di intrattenimento variegata e diffusa in ogni centro abitato del nostro territorio comunale".