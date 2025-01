Effetto Venezia edizione 2025, ’Creativa. Quello che le donne ci dicono’

Livorno, 16 gennaio 2025 – L’edizione 2025 di Effetto Venezia a Livorno, coinciderà con la celebrazione dei 40 anni di questa manifestazione, che rappresenta il momento chiave della “più lunga estate del mondo” ha voluto sottolineare ieri il sindaco Luca Salvetti, alla presentazione in anteprima del tema di questa kermesse: la creatività femminile. Effetto Venezia ’Creativa. Quello che le donne ci dicono’, inizierà il 30 luglio e terminerà il 3 agosto nel quartiere Venezia, location suggestiva e unica. Lo sa bene la riconfermata direttrice artistica Grazia Di Michele. “Ormai mi sento a casa a Livorno, in Venezia” ha detto ieri al Cisternino di Città dove è avvenuta la presentazione.

L’arte della danza avrà un ruolo di primo piano nella quarantesima edizione di Effetto Venezia. Lo avrà perché è stato chiamato a partecipare un nome di primo piano: Raffaele Paganini, ballerino, coreografo e attore teatrale. Si è diplomato alla scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Attilia Radice. È stato étoile del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Ha poi fondato a Roma la sua scuola L’atelier della Danza di Raffaele Paganini. Ha danzato con Carla Fracci, Oriella Dorella, Eleonora Cassano, Valentina Kozlova e Margaret Illmann. Proprio a Paganini la direttrice artistica Grazie Di Michele, ha affidato il compito di ideare la coreografia dello spettacolo di danza che aprirà la 40esima edizione di Effetto Venezia, in piazza del Luogo Pio. Sempre Paganini terrà una masterclass per le insegnanti delle scuole di danza di Livorno e tre lezioni aperte dedicate agli allievi dei corsi di danza principianti, intermedi e avanzati, sullo modello della scuola all’aperto dell’étoile Roberto Bolle in piazza del Duomo a Milano.

“Per Paganini – ha annunciato Adriano Tramonti di Fondazione Lem, braccio operativo del Comune nell’organizzazione e allestimento di Effetto Venezia – stiamo pensando di realizzare un palcoscenico mobile, che entra ed esce da piazza del Luogo Pio, dedicato esclusivamente alla danza”.

Grazia Di Michele ha poi detto: “Questa edizione prevede il coinvolgimento di soggetti artistici locali e non. Tutti sono invitati a presentare proposte aderenti con il tema 2025 di Effetto Venezia a partire dal 6 febbraio. Sempre il 6 febbraio incontrerò le realtà creative di Livorno dalle 14 alle 20, in concomitanza con la presenza a Livorno di Raffaele Paganini”. L’assessore alla cultura Angela Rafanelli ha rilanciato l’invito: “Tutte le realtà artistiche di Livorno saranno le benvenute. Le aspettiamo con le loro idee e proposte”. Il sindaco ha concluso: “Cinque concerti, teatro, mostre fotografiche, artisti di strada, film e un murales dedicato alle donne per questa 40esima edizione. Tutto questo a Effetto Venezia”.