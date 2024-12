Portoferraio piange Franco Bardino, fu insegnante e vicesindaco

Portoferraio (Isola d’Elba), 29 dicembre 2024 – Si è spento dopo una lunga malattia che lo aveva debilitato nel fisico, Franco Bardino. Aveva 81 anni. Una vita brillante quella di Bardino che aveva cominciato a lavorare da ragazzino.

Diplomato a Portoferraio e specializzato a Piombino, ha cominciato quasi subito a insegnare all’istituto Ips, oggi Isis Foresi. Da insegnante a perito assicurativo e liquidatore il passo è stato breve. E’ praticamente stato il primo all’Elba a praticare questo mestiere, riconosciuto da diverse compagnie assicurative come uno dei migliori a livello nazionale. Franco Bardino è stato anche un benefattore, molte persone in difficoltà si sono rivolte a lui, per cercare di risolvere i loro problemi. Impegnato anche in politica, è stato assessore allo sport e vice sindaco nella giunta Bernardi alla fine degli anni 60, poi consigliere in altre giunte comunali. Il palazzetto dello sport Monica Cecchini, al tempo centro sportivo Olimpia, ha visto la luce grazie al suo interessamento, per questo ha anche ricevuto una medaglia dal Coni.

Il male che lo ha colpito lo ha allontanato dalla vita sociale, ma ha lasciato un ricordo indelebile nella mente di tutte le persone che lo hanno frequentato. Franco Bardino lascia la moglie Angela e i figli Francesca e Matteo. I funerali si svolgeranno lunedì 30 alle 10 alla chiesa di San Giuseppe.